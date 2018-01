Víctor Ullate llega con su 'Carmen' a Gijón: «Está bien que el artista experimente» Víctor Ullate. :: E. C. Jueves, 11 enero 2018, 00:16

«Está bien que el artista experimente, que investigue. Tenemos la obligación de ir más allá y no ofrecer lo mismo de siempre. Yo también lo hago en esta versión, pero soy totalmente respetuoso con el hilo argumental. Cambia la situación, la época y el vestuario», explicaba ayer Víctor Ullate, que este viernes ofrece en el Teatro Jovellanos una versión para danza de esa misma obra. Así, aunque cree que no está mal «que por una vez sea el hombre y no la mujer el mártir de la relación», cree que este tipo de giros «tienen que estar muy bien hechos para que funcionen». Piensa, de todas formas, que otras obras que fueron polémicas en su día «hoy son obras de arte».