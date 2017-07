El videoclip clandestino de Las Munjitas del Fuzz 02:56 Los viejos Dr. Explosion vuelven tras quince años alejados del escenario y esta vez tocados, literalmente, y con hábito EL COMERCIO Gijón Viernes, 7 julio 2017, 22:34

'Satán, Sal de Mí' es lo último de Las Munjitas del Fuzz. Los viejos Dr. Explosion vuelven tras quince años alejados del escenario y esta vez tocados, literalmente, y con hábito. Sor Félix, Sor Varo y Sor Jorge rodaron esta "adaptación al castellano de un oscuro tema de garage 60´s titulado Don't Thread On Me, de Kit & The Outlaws" durante su última gira Californiana.

Lo hicieron con dos móviles y una 'go-pro' doméstica burlando todos los sistemas de seguridad de Salvation Mountain y el Parque Nacional de Joshua Tree. El resultado es este vídeo desternillante que ya está en Gijón, su casa. El sábado pasarán por el escenario de Metrópoli en su faceta de dj´s y ofrecerán un concierto en el próximo EuroYeyé.