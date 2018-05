«Hay que volver al flamenco y dejar tanto mestizaje» El cantaor jerezano José Mercé. / EFE El cantaor jerezano José Mercé actuará el sábado en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, cuatro años después de su último concierto en Asturias C. DEL RÍO Miércoles, 9 mayo 2018, 00:10

José Mercé sonríe siempre con la mirada mientras habla. Se nota incluso al otro lado del teléfono, a través del cual regala risas una y otra vez con cada concisa respuesta. El flamenco, su flamenco, no parece necesitar muchas más explicaciones. El cantaor jerezano actuará en Asturias cuatro años después de su última parada, en Oviedo. Ahora será en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, este sábado, a las 21 horas. -¿Cómo será el espectáculo? -Flamenco ante todo, con soleás, seguiriyas, alegrías, bulerías y lo que me pida el público, que es el que manda. Iré con guitarra, percusión y palmeros. Va a ser un espectáculo de flamenco al uso. Y yo, encantado.

-Aunque universal, el flamenco está indiscutiblemente vinculado a Andalucía. ¿Cuesta más afrontar un concierto por el norte?

-A mí no. Tengo la gran suerte de que cada vez que subo Despeñaperros recibo mucho cariño. Es más, me gusta mucho cantar en el norte, me encanta. Siempre que he subido 'p'arriba' me he sentido muy bien recibido. Con un respeto grandioso.

-Anteriormente actuó en el Centro Niemeyer, en 2014 en la plaza de la Catedral en Oviedo y ahora lo hará en el Teatro Palacio Valdés. ¿Condiciona el escenario al artista o a su espectáculo?

-No. Hay que sentirse a gusto en cualquier lugar. Ir con el corazón y el alma dispuesto a darlo todo. Da igual que el escenario sea grande o pequeño o que sea una reunión. La dignidad está por encima de todo y no hay que darle mucha importancia. Ahora parece que si el sitio en el que actúas es importante tienes que cantar mejor y no es así.

-Después de haber actuado con una orquesta sinfónica, casi toca preguntarlo.

-Ya sabemos lo que ocurre y nos tenemos que adaptar. No hay muchos escenarios a los que se pueda llevar a mucha gente. Así que hay que apañarse, trabajar y bendito sea Dios. -Está preparando su nuevo trabajo con Tomatito. ¿Qué puede avanzar de él?

-Esperamos que salga al mercado en octubre e irnos de gira por España, Europa y América en 2019 . Estamos muy ilusionados.

-Después de 'Doy la cara', su disco de duetos, parece que se está aficionando a colaborar con otros artistas.

-Esto va por épocas y depende de lo que les guste a las multinacionales. En este caso, no. Somos 'Tomate' y yo. Es flamenco y nos dejamos de tantas historias.

-¿Se está, acaso, fusionando demasiado?

-Creo que hay que volver a lo que es el flamenco y dejarnos de tanto mestizaje y fusión, que está muy bien y que yo fui de los que más palos recibí de los 'flamencólicos', como yo los llamo, cuando hice 'Aire', pero estamos ya un poco sobrepasados.

-¿Las cosas en una carrera profesional llegan cuando tienen que llegar? ¿Es recomendable no experimentar demasiado pronto?

-Primero hay que enterarse bien de la base y la raíz del cante, que es muy grande y muy profunda. Una vez que lo aprendes, le das tu personalidad. A veces nos pasamos y hay que recordar que en el flamenco está todo inventado.

-¿Siente la responsabilidad cuando dicen de usted que tal vez sea el último cantaor clásico de una generación legendaria?

-Pesa, pero trato de no hacerme mucha cuenta y seguir.

-Volviendo a su último trabajo , usted dijo que le apetecía cantar con músicos que no fueran habituales del flamenco. ¿Qué tal una fusión astur-andaluza para el futuro? ¿Lo vería?

-Yo creo que sí. Todo lo que te llegue, llene y sea música de raíz bienvenido sea. Pero las cosas tienen que surgir.

-¿Se atrevería con el himno de Asturias, como el chaval australiano en 'La Voz'?

-¡Menuda se ha formado! El himno es una historia que cada uno siente de una manera. Pienso que 'Asturias, Patria querida' es maravilloso.