Willy Bárcenas no se esconde: «Cualquiera puede imaginarse cómo me siento»

Willy Bárcenas, cantante de Taburete, pero también hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, no se esconde. Ya el día anterior había anunciado que estaría en Asturias para participar en el festival Baldumac, donde anoche tenía previsto actuar con su grupo, Taburete, compartiendo escenario con Maldita Nerea. Tras la prueba de sonido, no puso ningún problema en participar en la rueda de prensa anunciada por la organización. Habló sobre todo de música, claro, y de los planes del grupo, que acaba de lanzar su single 'Belerofón' y anoche estrenaba algún nuevo tema ante sus seguidores asturianos, pero el hecho de que su padre y su madre acabasen de ser condenados por el caso Gürtel no podía obviarlo. «Uno es humano y hay cosas que están en la cabeza, pero eso no puede cambiar lo que sucede sobre el escenario, tanto por los organizadores como por los fans, que se van a encontrar por nuestra parte con la misma energía y las mismas ganas de siempre, no habrá ningún cambio con otros conciertos», aseguró tras ser preguntado sobre su situación personal.

Explicó también que, en su opinión, «la música es terapéutica», por lo que anunció lo que esperaba para unas horas más tarde, que «tanto el grupo como la gente se lo van a pasar bien». «Cualquier persona se puede poner en esta situación, puede imaginarse cómo estoy, pero esto es un festival de música y no quiero poner por delante otra cosa», añadió. Lo que hoy toca, explicó, es «hacer a Taburete más grande». A preguntas de EL COMERCIO sobre si se sintió en las últimas horas apoyado por su entorno más cercano, contestó: «Completamente, tengo un gran grupo de amigos, una gran familia que también es el grupo y todo el mundo está, como es normal, con los amigos en las buenas, en las malas y en las que toque». Y sobre el apoyo recibido en su entorno familiar más cercano, fue rotundo: «Por supuesto, me apoyan en todo, la verdad es que no tengo queja de nadie».

Una de las ruedas de prensa, seguramente, más complicadas para el joven Guillermo Bárcenas, que ha visto cómo en las últimas horas, además de apoyos de sus fans, recibía también un buen número de 'palos' a través de las redes sociales. Aún así, ha demostrado un claro compromiso con sus seguidores presentándose en Asturias en unas circunstancias en las que muchos otros artistas quizás hubiesen cancelado la actuación.