De Xixón a Texas sin parar

Toda la energía de Texas, la veterana banda escocesa liderada por Sharleen Spiteri, estalló ayer en el Teatro de la Laboral en el primer gran concierto del verano gijonés. Con tres décadas a sus espaldas y otros tantos millones de discos vendidos, el que fuera uno de los grupos más populares de los noventa sedujo a sus entusiastas de siempre y a los que han ido luego enganchándose a sus canciones con una actuación que tuvo mucho de repaso a su larga trayectoria y en la que no faltaron ninguno de sus temas más icónicos. Las tablas de su 'frontgirl', el solvente conjunto de músicos que la arropaba y un potente sonido fueron los ingredientes principales del éxito de la fiesta ante un público heterogéneo, aunque predominaba la franja entre los treinta y los cincuenta y tantos.

Había lleno absoluto en el teatro y la banda calentó el ambiente con un dj. Hasta que se apagaron las luces y sonó 'Rock in the Casbah', de los Clash, toda una referencia para Spiteri. Y allí estaba ella, con su flequillo y su conjunto vaquero de eterna adolescente, brazos en alto, invitando a sus fans a levantarse para lanzarse con 'The conversation', un éxito de la última etapa de Texas.

Saludando en español y armada con su inseparable guitarra, atacó luego un clásico: 'Summer son', mientras que su público, en pie, ya no pudo dejar de bailar y dar palmas.

Disparó unos cuantos de sus clásicos: de 'Halo' a canciones con casi tres décadas como 'Thrill has gone' o 'Everyday now', con el regusto americano de la época mezclado con el enorme desparpajo que se gasta la Spiteri, que terminó por meterse en los bolsillos al personal.

Con la salud prodigiosa de su garganta y su simpatía natural, la líder de Texas lo llevaba haciendo, en realidad, desde el primer tema, porque su creatividad (y también su capacidad de disfrutar sobre el escenario y hacer disfrutar a los demás, como anoche en Gijón) continúa en activo y así lo mostró la edición de un nuevo disco en la primavera de 2017: 'Jump on board' (el sello propio de Texas, con escarceos próximos al disco y al soul). Pero poco de él quiso Spiteri que escuchásemos en su concierto asturiano, como viene siendo la tónica en esta gira.

Apenas tres canciones como 'Let's work it out', 'Tell that girl' y 'Midnight'. Con buen criterio -a juzgar por la recepción expresada por el público-, la cantante y única superviviente de la banda original eligió un repertorio a la medida de sus fans que gozaron de lo lindo escuchando esos temas, frescos, rítmicos y sin grandes pretensiones, que marcan el legado de la banda escocesa.

Sonarían con aire funk dos viejos hits como 'When we are together', seguido de 'In our lifetime', antes de que descendiese al patio de butacas y volviese a las tablas con una botella de sidra y su correspondiente vaso, con los que no dudó en escanciar con mucho estilo, probar el caldo y compartirlo con sus músicos.

Y con 'I don't want a lover' llegó el delirio total, que creció aún más todavía con 'Say what you want', justo antes de los bises. Todo un viaje de Xixón a Texas en dos horas sin hacer paradas.