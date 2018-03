Yann Tiersen eleva al Centro Niemeyer al cielo de la música Yann Tiersen, al piano, en el auditorio del Niemeyer. / MARIETA Sábado, 17 marzo 2018, 00:17

La visita del músico francés Yann Tiersen al Centro Niemeyer de Avilés dentro de su gira 'An evening with Yann Tiersen solo' no defraudó a los muchos asturianos que le esperaban impacientes, y que le reclamaron a través de la plataforma Shows on demand. Compositor de múltiples bandas sonoras -entre ellas la de la exitosa 'Amelie'-, acompañado solo por su violín y su piano, crea un clima muy especial, embriagador, logró elevar al público, que llenó el aforo, al cielo de la música.