«La oficialidad de la llingua tendrá un coste mínimo para Asturias»

Xosé Antón González Riaño, Presidente de la Academia de la Llingua: «Debemos esforzarnos para el consenso, pero en el juego democrático la gran minoría no puede imponerse a la gran mayoría» P. A. MARÍN ESTRADA OVIEDO. Domingo, 26 noviembre 2017

Xosé Antón González Riaño (Viella, 1956), presidente de la Academia de la Llingua, ve con optimismo las perspectivas de alcanzar pronto la oficialidad del asturiano. A pesar de la posición actual del PSOE de posponer el asunto a una nueva legislatura, confía en las promesas de la FSA y respecto a quienes se oponen asegura que «sus recelos desaparecerán cuando vean en qué consiste la cooficialidad».

-La decisión de la FSA de aplazar la oficialidad a la próxima legislatura ¿fue un jarro de agua fría o la entienden?

-El paso dado en el congreso de la FSA es histórico y de una importancia enorme. Entendemos que la situación del PSOE es difícil a nivel interno: está ese 80% de apoyo de su congreso a la oficialidad y a la vez la realidad de un grupo parlamentario y un presidente con su Gobierno que intentan aplicar su programa electoral. Esa dualidad se resolverá cuando haya elecciones autonómicas. Debemos respetar esas dinámicas internas y confiamos en que la decisión de la FSA va a ser firme y efectiva. Creo que vamos a lograr la oficialidad en un plazo relativamente corto.

-¿Sería viable una oficialidad con un partido de la importancia del PP en contra?

-Tenemos que hacer un esfuerzo grande para convencer al PP de que la oficialidad del asturiano es aplicar la Constitución y de que es un asunto transversal, la llingua no pertenece a ningún partido. Se requiere el máximo consenso, pero tampoco pasaría nada si todas las fuerzas parlamentarias estuvieran de acuerdo y hubiese una que no. Y es que la gran minoría no se puede imponer a la gran mayoría. Tenemos que movernos en el juego democrático.

-Le insisto ¿la persistencia de esa «gran minoría», como usted la llama, no haría difícil aplicar esa posible decisión del parlamento?

-No, estoy convencido de que la puesta en práctica de la oficialidad va a convencer a los escépticos de que no es una cuestión impositiva y los ciudadanos van a poder ejercer la libertad lingüística como marca la Constitución y el sentido común. Cuando vean en qué consiste, muchos recelos y reparos van a desaparecer.

-Hay también ciudadanos para quienes la oficialidad solo traería problemas y un gasto innecesario.

-Hablar de coste o de una situación que vaya a causar algún tipo de problema en Asturias no tiene sentido. La cooficialidad del asturiano sería la más barata del estado. Somos una comunidad uniprovincial, una sola universidad, 78 'conceyos'. Pensemos en Galicia, por ejemplo: cuatro provincias, tres universidades, más de 200 'conceyos'... Todo lo que complica las cosas en otros sitios aquí se simplifica.

-Pero tendrá un coste ¿han hecho ustedes alguna estimación?

-Sí, representaría el 0,2% del presupuesto del Principado, es decir no generaría ningún desajuste en las cuentas de Asturias. La parte más importante correspondería a la enseñanza, pero si se sigue el procedimiento de otras comunidades el Estado aportaría la cantidad correspondiente: si se hace así el coste sería mínimo. Y una parte de ese 0,2% revertiría económicamente en la propia comunidad: sector turístico, empresas tecnológicas, editoriales, audiovisuales. Gente que está en contra reconoce que el coste sería muy poco relevante.

-Quienes se oponen también argumentan el miedo a la obligatoriedad, a la imposición...

-Estoy de acuerdo con unas declaraciones de Javier Fernández en las que afirmaba estar seguro de que la oficialidad no implicaba ningún tipo de imposición, sino obligaciones para la administración. Es así, la administración tendrá que desarrollar en una ley cuestiones claves como la presencia del asturiano en los medios públicos, en la vida institucional o en el ámbito educativo.

-Por ceñirnos a la Administración: una lengua oficial ¿no obliga en la práctica a que los funcionarios la conozcan?

-No es cierto que todos los funcionarios tengan que conocer el asturiano. Sí sería conveniente que un porcentaje de ellos, los que muestren más interés o estén más en contacto con el público, lo conozcan. Formarse en el uso oral y escrito sería un proceso por fases y perfectamente asumible por el funcionariado.

-¿Y más adelante podría exigirse en el acceso a la función pública?

-Personalmente no lo creo necesario, aunque sí podría considerarse como un mérito complementario, en la misma medida que se considera el inglés, por ejemplo.

-¿Tampoco sería obligatoria para todos su enseñanza?

-Habría que garantizar una formación básica de asturiano: sería una materia curricular normal, lo que llama la LOMCE «asignatura de libre configuración autonómica». Estaría al alcance de todos los alumnos de etapas no universitarias, con las excepciones que fije la ley.

-¿Está preparado el sistema educativo asturiano para asumirlo? ¿Hay el profesorado necesario?

-Podría aplicarse inmediatamente en la enseñanza primaria, ya está muy generalizada la asignatura y tenemos personal dentro del sistema educativo que puede llevarlo a cabo. En Secundaria y Bachillerato los pasos serían más lentos: actualmente no existen profesores suficientes; habría que establecer unas fases y no tener prisa en la aplicación.

-En cuanto a la Universidad...

-Ya tiene su propia dinámica, los estudios de asturiano están homologados académicamente al resto, hay una política de dignificación y de uso en el ámbito universitario. En cuanto a la especialidad docente, la oficialidad terminaría con la discriminación del profesorado de asturiano que con la misma formación tiene derechos administrativos distintos.

-¿Cómo afectaría a los medios de comunicación?

-Los medios privados son libres y establecen sus propios criterios, aunque puede incentivarse la presencia del asturiano. En los públicos, RPA y TPA, hay mucho andado. Existen ya programas en asturiano, hay que dar el paso hacia el empleo normal. El objetivo tiene que ser un uso del asturiano paralelo al del castellano: 50% de la programación, esa sería la manera de que no se perciba socialmente que una lengua excluye a la otra ni que compiten, sino que se complementan.

-¿A qué no estarían dispuestos a renunciar en la cooficialidad que pueda proponer un futuro gobierno?

-Debería establecerse que castellano y asturiano son cooficiales en Asturias, que todos los ciudadanos tienen el derecho a emplearlas y que nadie puede ser discriminado en razón del uso lingüístico. Eso es una declaración de oficialidad. Después tiene que haber una Ley de Normalización que fije las condiciones de ese uso, enseñanza, etc. Su desarrollo deberían marcarlo estrategias asumibles por la población, prudentes, que generen adhesiones y no recelos.

-Ya que hablamos de éstos. Sin una pedagogía para explicar las cosas ¿no temen que fracase?

-Si se ajusta a las características sociolingüísticas no hay ese peligro. En conversaciones con políticos de todos los partidos, algunos nos han expresado esa necesidad de hacer pedagogía y estoy de acuerdo: todas las acciones que se emprendan deben ser explicadas de la manera más clara, qué cosas se hacen y sobre todo qué es lo que queremos, y es la dignificación de una lengua que es patrimonio de todos los asturianos.

-No hablamos del Navia-Eo...

-Por supuesto, Asturias tiene otra lengua y esos 'falantes' tienen que tener los mismos derechos y el mismo protagonismo en un proceso que debe ser paralelo al del asturiano. Tampoco aquí va a haber problema: la población eonaviega tiene una gran conciencia asturiana, está muy orgullosa de su lengua y va a acoger la oficialidad con el mismo 'enfotu' que los demás ciudadanos.

-Y en la Asturias occidental ¿cómo lograrán que todos se identifiquen con el estándar académico?

-Ya se estudia en los primeros niveles educativos, se respetan las variantes para poder acceder a la lengua estandarizada. En los medios esa debe ser la lengua de los informativos, en otros programas generalistas deben estar presentes las variantes para que cada ciudadano se vea reflejado en esos espacios que dignifican su modalidad.

-¿A qué comunidad debe parecerse Asturias con la cooficialidad?

-La cooficialidad tiene que ser adecuada a la situación de la región. No tenemos por qué ser seguidistas de las soluciones de otras comunidades y que responden a sus necesidades. Las nuestras son distintas y más sencillas, más abarcables desde todos los puntos de vista. La oficialidad será muy positiva para nuestra comunidad.