Un paseo por la Semana Negra Miles de personas abarrotaron el antiguo astillero de Naval Gijón en la primera jornada de actividad del festival literario gijonés. Si tiene pensado visitarlo, le contamos qué es lo que no debe perderse 01:02 La zona de las atracciones de feria, a tope, como el resto de emplazamientos del recinto. / DAMIÁN ARIENZA PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA Domingo, 8 julio 2018, 02:44

Ocurrió hace unos años. El Nóbel irlandés Seamus Heaney estuvo en Asturias y un político regional lo invitó a una cena privada. «Debería usted venir a la Semana Negra», le recomendó el anfitrión y añadió: «Es una de las mayores ferias de libros de España, tan grande que podría usted perderse en ella». El poeta agradeció el consejo: «Si hay libros, no se preocupe que no me perderé». La anécdota la recordaba ayer en el recinto de Gijón Naval un testigo presencial y define bien la razón de ser de esta fiesta abierta de las letras. Podría uno perderse en ella y a la vez está llena de citas que nadie debería perderse.

La tarde del primer sábado de la Semana Negra ofrece siempre una buena oportunidad para dejarse perder por algunas de esas citas imprescindibles que ofrece el festival en cada nueva edición. El acceso principal al recinto facilita al visitante una pista inequívoca del contenido que da seña de identidad al festival: la literatura. Las últimas novedades editoriales que presentarán y firmarán sus autores están aquí en esta calle tomada por una treintena de librerías, en las que no solo huele a tinta fresca y el amigo del volumen de ocasión, raro o descatalogado tendrá mucho donde buscar. Una parada obligada la dispensa cada año 'El Súper', una carpa dedicada a airear los inagotables fondos de la mítica editorial Júcar y a precios de auténtica oferta de supermercado. En cualquiera de estos puestos está esperando a sus lectores un título que fue escrito para que ellos lo abrieran.

Y si la avenida de las librerías es la vía central de esta ciudad de la cultura y la fiesta, su Plaza Mayor la forma la explanada de las carpas destinadas a las actividades del festival. Su foro y verdadero epicentro cada jornada está en la Carpa del Encuentro. Ayer, quienes se acercaban a ver qué se cocía en su interior, tenían la posibilidad de escuchar a dos de los autores más celebrados del panorama narrativo español. En el mismo espacio se podía contemplar la exposición 'En tierra de hombres', del fotógrafo Álex Zapico, una sugestiva mirada a las trabajadoras del masculino mundo de la mina.

Otro territorio dominado históricamente por los varones, el del cómic y la ilustración gráfica, con los estereotipos que aún deben derrumbar en él las generaciones emergentes de creadoras es el leit motiv de la muestra que se puede visitar en la Carpa de las Exposiciones con una cuarentena de trabajos originales de Marika Vila, Antonia Santolaya, Laura Pérez Venetti, Enma Ríos y Raquel Lagartos. Las tres primeras estuvieron ayer dialogando sobre esa nueva subjetividad femenina en la historieta junto a sus compañeras de oficio Laura Fernández y Ana Penyas. La muestra es una más de las citas que no debería perderse nadie en esta edición de la Semana Negra.

Lugares de encuentro ineludibles son igualmente las carpas destinadas al resto de presentaciones de novedades o al debate público. El Espacio A Quemarropa, por su propia disposición física, invita a los paseantes a asomarse a escuchar lo que allí se cuenta o a seguirlo desde sus sillas en un ámbito que propicia la cercanía con los intervinientes. En la tarde de ayer, dos de los autores asturianos con mayor proyección exterior, los colaboradores de este periódico: Xuan Bello y Miguel Rojo, ofrecían la presentación cruzada de sus obras 'Historia Universal de Paniceiros (Tomo1)' y de 'Siempre estaré a tu lado'. Y muy cerca, en la Carpa de la Palabra, de la Fundación José Barreiro, otras dos firmas de EL COMERCIO, Leopoldo Tolivar Alas y Luis Arias Argüelles-Meres, conversaban con Eva María González bajo el lema 'Recuperando la memoria'.

Las noches en la Semana Negra invitan a la fiesta con los conciertos del escenario central y también a la poesía, con las ya clásicas veladas de la Carpa de Encuentros. Anoche estaba programada una de las más sugerentes con Luis García Montero, Rocío Acebal, José Luis Piquero y Xuan Bello. Un excelente plan para el primer sábado de un festival que solo ofrece motivos para que nadie se lo pierda.