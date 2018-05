Paula Farias: «Asistimos al naufragio moral de Europa»

La expresidenta de Médicos sin Fronteras, Paula Farias, aseguró ayer que asistimos al «naufragio moral de Europa. Criminalizar a las organizaciones que están cubriendo un hueco que dejan las instituciones es un ejercicio de cinismo tremendo. Estamos cerrando los ojos a una realidad. La gente que se lanza al agua, que se presta a devolver dignidad a los refugiados, está siendo criminalizada y eso es un síntoma muy malo de este naufragio».

A propósito de los bomberos juzgados por socorrer a refugiados en Lesbos, Farias denunció también que, «con su criminalización y la de otras organizaciones, lo que se busca es disuadir a la gente y que ese vacío que dejan las instituciones no sea cubierto. El Mediterráneo, a día de hoy, es un lugar más peligroso que ayer y Europa mira hacia otro lado y permite que toda esa gente que huye de una realidad tan tremenda como la libia sea retornada a ese país donde se violan todo tipo de derechos, saltándose la legislación, porque hay un principio de no devolución a lugares no seguros que Europa está ignorando».