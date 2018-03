El cocinero asturiano José Andrés, protagonista en los Oscar El chef aprovechó el momento para mostrar la bandera de Puerto Rico, donde lleva meses repartiendo comida MIGUEL ROJO Gijón Lunes, 5 marzo 2018, 06:19

El cocinero asturiano José Andrés fue uno de los personajes elegidos para salir al escenario durante la gala de los Oscar mientras Common y Andra Day cantaban 'Stand Up for Something', el tema de la película ‘Marshall' -una de las canciones nominadas, cuyo título viene a traducirse como ‘Da la cara por algo’-. Y si por algo lleva dando la cara mucho tiempo José Andrés es por aquellos que más lo necesitan.

El que se llevara el Premio de EL COMERCIO a la proyección de Asturias en el exterior en 2017 aprovechó el momento para mostrar la bandera de Puerto Rico, donde lleva meses repartiendo comida para paliar las necesidades de la población tras el huracán María -él y sus colaboradores hab repartido ya más de tres millones de raciones-. Una aparición que a buen seguro no habrá sentado bien en la Casa Blanca, pues es notorio el enfrentamiento entre Trump y José Andrés, que se han llegado a denunciar entre ellos y siguen tirándose pullas a través de Twitter.