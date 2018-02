La obra de Santiago Sierra retirada de ARCO, vendida por 80.000 euros

Cultura se desmarca

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha subrayado este miércoles 21 de febrero que ni Gobierno ni Administración General del Estado tienen un papel en IFEMA o en ARCOmadrid y, por tanto, la decisión de retirar la obra De Santiago Sierra 'Presos Políticos' no les corresponde, ni les afecta en términos de competencias, ni han intervenido en ella. No obstante, Benzo no ha descartado que se trate de un problema "conceptual" y ha recalcado que "en España no hay presos políticos".