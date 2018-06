«No puedo consentir que TVE trate con desprecio a José Luis Balbín. Es un abuso» Julia Mesonero, esta semana, en su domicilio madrileño. / IÑAKI MARTÍNEZ La mujer y representante del creador de 'La Clave' amenaza con llevar a los tribunales al ente público por colgar el programa en la web sin su permiso Julia Mesonero Periodista. Mujer y representante de José Luis Balbín AZAHARA VILLACORTA GIJÓN. Domingo, 24 junio 2018, 01:42

La periodista Julia Mesonero (Madrid, 1960) siempre ha estado en la sombra, dedicada a la producción audiovisual. Pero ahora la mujer y representante de José Luis Balbín ha decidido ponerse delante de los focos y hablar, alto y claro, para EL COMERCIO, convencida de que «ya es hora de que alguien plante cara a esa casa, aunque sea una lucha de David contra Goliat». Y con «esa casa» se refiere a RTVE, a la que amenaza con llevar a juicio después de que el ente público decidiese rescatar 'La Clave' -el icónico programa ideado y conducido por el inolvidable comunicador praviano, que se recupera de un ictus- y colgar en su página web casi cincuenta entregas. Una decisión -explica Mesonero- que se tomó sin la autorización del creador, director y presentador del programa. Ahora, tras intentar resolver el conflicto de una manera amistosa, los abogados de Balbín, que posee los derechos de propiedad intelectual del formato, tienen ya preparada la demanda.

-¿Qué le ha movido a conceder su primera entrevista?

-Soy una persona de paz y de diálogo. Los pleitos no me gustan nada, pero no puedo permitir que se ningunee como se está ninguneando a José Luis, con la carrera que tiene a sus espaldas. No puedo consentir que lo traten con el desprecio con el que lo están tratando y que se aprovechen de la debilidad de una persona que es sinónimo de credibilidad y de respeto en toda España. Por eso salgo ahora, porque soy yo quien está liderando esta batalla contra un abuso. Estoy acostumbrada a hacer entrevistas, no a que me las hagan, pero, en este caso, no me queda más remedio.

«Se aprovechan de la debilidad de una persona que es sinónimo de credibilidad y respeto en toda España» «El caos que impera en RTVE es impresionante. Durante este tiempo, he podido comprobarlo» «Igual los nuevos cargos reparan el destrozo. Ojalá. Nunca es tarde»

-¿Dónde se sitúa el origen de este «abuso»?

-Como es bien sabido, José Luis Balbín es el creador del mítico programa 'La Clave' y sus derechos de propiedad intelectual y de marca están debidamente registrados desde los comienzos de su emisión por TVE. En los cerca de cuarenta años transcurridos desde que terminó, TVE ha venido emitiendo fragmentos de alguno de los programas y en ningún momento ha habido nada que objetar al respecto.

-Pero, de repente, hace tres años, algo cambió.

-Sí. Hace unos tres años, se comenzaron a colgar programas de 'La Clave' en la web de RTVE. Pero, en la copia del proyecto depositada en su momento en el Registro de la Propiedad Intelectual, se dice claramente que se trata de un programa de debate para televisión, por lo que nuestros abogados entienden que, si con la llegada de las nuevas tecnologías quieren colgar los programas de 'La Clave' en su web, deberían haberlo consultado con él. Precisamente, en la página de RTVE, hay un aviso legal en el que la corporación declara «reservados los derechos de propiedad intelectual de los textos e imágenes que aparecen en la misma», y, que, en su defecto, están «en posesión de las autorizaciones pertinentes para hacerlo». Pues bien: aquí no se cumple. Más claro, agua.

-¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta de esta irregularidad?

-Se realizó alguna llamada y, aunque quedaron en realizar alguna consulta y contestarnos que estábamos de acuerdo, nunca hubo respuesta. El caos que impera en esa casa es impresionante. He tenido ocasión de comprobarlo a lo largo de este tiempo. Pero, poco después, José Luis cayó enfermo y este asunto quedó aparcado porque había otras prioridades que atender.

-Pero, ahora, con Balbín aún recuperándose de las secuelas del ictus que sufrió durante un viaje a Venecia con usted, vuelve a reclamar sus derechos.

-Así es. Hace año y medio retomamos el tema y comprobamos que el número de programas de 'La Clave' colgados en la web ascendía ya a cerca de cincuenta. Así que, alarmados por la falta de respeto hacia el creador del programa, conseguimos, tras varias gestiones, mantener una reunión con el jefe del Área de Gestión de Derechos de RTVE para tratar de llegar a la firma de un acuerdo por el que José Luis les autorizara a publicar en la web. Quedaron en estudiar el caso y en hablar de nuevo, pero nunca más volvimos a tener noticias. Las llamadas de teléfono de nuestro abogado resultaron infructuosas. El directivo con el que nos reunimos nunca estaba y nadie sabía nada del tema.

-Y así, pasando pasando, pasaron seis meses.

-Exacto. Ante esta actitud, nuestro abogado envió un burofax al director general de TVE contándole los hechos. Y, aunque parezca increíble, tampoco recibimos respuesta. Dos meses después, enviamos una carta certificada con acuse de recibo al director del Área de Gestión de Derechos de RTVE, Alfonso Real Millán, con quien nos habíamos reunido la primera vez, solicitando una nueva reunión para retomar el tema. Tampoco esa carta obtuvo respuesta.

-¿Cómo es posible?

-No lo sabemos. Cuando, perplejos ante esta actitud difícilmente calificable, estábamos planteándonos acudir a los tribunales, la casualidad hizo que el presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, se enterara de los hechos y se prestara a averiguar lo que estaba pasando. Al día siguiente, nos llamó Javier Lamana, secretario general y del Consejo de Administración de RTVE, para convocar una reunión, en la que estuvo presente Alfonso Real Millán.

-¿Qué pasó en aquella cita?

-Tras ella, argumentaron que, al haber producido TVE el programa, este es de su propiedad y que pueden disponer de la serie como les parezca oportuno. Así que nuestro abogado, experto en estas cuestiones, intentó hacerles salir de su error.

-¿Por qué ellos están en un error y no ustedes?

-Primero, porque en la producción de 'La Clave' estuvieron implicados TVE y José Luis Balbín. Uno aportó la autoría de la obra, la dirección y presentación del programa y la otra parte corrió con los gastos de producción. Es decir, que estamos hablando de una coproducción. Pero es que, además, utilizan cada una de las entregas colgadas en la web, en la que la imagen de Balbín lógicamente está presente, para hacer publicidad institucional. Así, podemos comprobar cómo se promocionan programas como 'MasterChef' que, como todos sabemos, hace un llamativo alarde de publicidad de El Corte Inglés, de la escuela de cocina que han creado, de los libros que editan y hasta del restaurante MasterChef que recientemente se ha abierto en Madrid.

-Los directivos con los que se reunieron también les hablaron de su temor a un posible efecto llamada si atendían su reclamación.

-Tal cual. Nos quedamos estupefactos ante ese comentario. Es un error de cálculo impropio de personas que ostentan tan altos cargos ejecutivos, porque siempre hemos llevado este asunto con absoluta discreción. Es el efecto que, al parecer, temen que se puede producir por la situación a la que nos están abocando y que nunca hemos deseado.

-Y así han llegado a un enroque en el que amenazan con los tribunales.

-Efectivamente. No se llegó a ningún acuerdo. Y no porque nosotros no hayamos puesto de nuestra parte, porque en todo momento hemos sido pacientes y hemos querido arreglar esta situación de manera amistosa y discreta, sino por la de quienes han gestionado este asunto, que prefieren no implicarse en la resolución de un conflicto tan fácil de arreglar. Sencillamente, porque falta voluntad. Ah, y no es una amenaza, no me gusta ese término. Aquí lo de menos es el dinero. Como dice la célebre frase, no es por el huevo, sino por el fuero. Es la única salida que nos dejan para actuar en defensa de los legítimos derechos de José Luis.

-Y llegamos hasta hoy. ¿Cuál ha sido su último movimiento?

-El día 18 de mayo, por aquello de apurar todas las posibilidades de que se avinieran a un acuerdo y a solicitud de nuestro abogado, se celebró un acto de conciliación en el que no hubo nada que conciliar. El acto duró escasamente cinco minutos porque el representante de TVE simplemente dijo: «No». Así que nuestros abogados preparan ya la demanda.

-¿Tienen esperanza en que se desbloquee la situación con los cambios en la cúpula del ente público?

-Siempre hemos mantenido la esperanza de que el actual Consejo de Administración, bajo cuyo mandato se iniciaron los hechos, en un alarde de responsabilidad y de respeto a la figura de José Luis Balbín, que ha creado para esa casa uno de los mejores programas de la historia de la televisión, dejara el asunto resuelto antes de abandonar sus cargos. Pero parece que no va a ser así. Igual sus sucesores llegan con otro talante y reparan el destrozo. Ojalá. Nunca es tarde. Aún así, en los próximos días se interpondrá la demanda.

-¿Qué es exactamente lo que reclaman en esa demanda?

-En ella se pedirá la indemnización que nuestros abogados consideren oportuna por los tres años que RTVE lleva colgando en su web los programas de 'La Clave' sin la autorización de su creador, director y presentador, José Luis Balbín. Y, además, solicitamos la firma de un acuerdo entre ambas partes para su futura publicación en las plataformas digitales de la casa.

-¿Y José Luis Balbín cómo está viviendo todo esto?

-Él está bien de salud y hacemos vida normal, pero no en condiciones óptimas para afrontar esta batalla, porque el ictus le ha pasado factura y sus reacciones son más lentas que antes. Por eso he sido yo la que ha cogido el testigo, pero él está al tanto de todo y cuento con todo su respaldo.