«Somos unos 'quijotes' del teatro privado que se hace en España» Ricardo Iniesta, director de Atalaya Teatro. / E. C. Ricardo Iniesta, director de Atalaya Teatro, recoge este sábado en Mieres el Premio Serondaya a la Innovación Cultural, en el apartado de Artes ALBERTO PIQUERO MIERES. Viernes, 15 diciembre 2017, 00:52

En el epígrafe de las Artes, los Premios Serondaya a la Innovación Cultural que se entregan el próximo sábado en la Casa de la Cultura de Mieres (20 horas) y que patrocina EL COMERCIO, han reconocido este año a Atalaya Teatro y al Centro Internacional de Investigación Teatral (TNT), que se originó en 2008 como prolongación de la compañía sevillana.

Su fundador y director, Ricardo Iniesta (Úbeda, Jaén, 1956), recuerda que cuando se constituyó el grupo, en 1983, «había una situación en España muy diferente, ni siquiera estábamos integrados en la Unión Europea. Sin embargo, existían más posibilidades para los grupos teatrales, no se daba tanta competencia y los requisitos no eran tan exigentes. Lo que teníamos claro es que buscábamos un lenguaje y un estilo. En el 85, me fui a Berlín a ampliar conocimientos, y después a Francia, junto a mi maestro, Eugenio Barba».

El primer éxito les llegó con 'Así que pasen cinco años', obra de Lorca que han recuperado en 2016. Y haciendo la retrospectiva, Ricardo Iniesta contabiliza desde el inicio en la trayectoria de Atalaya, su presencia en la escena de «treinta y siete países de todos los continentes».

El Centro Internacional de Investigación Teatral lo constituyeron en 2008, el mismo año en el que recibieron el Premio Nacional de Teatro. «Supuso un salto cualitativo», indica Ricardo; «ya en 1994 se había puesto en marcha TNT, por donde han pasado más de cien maestros internacionales, pertenecientes a las más diversas tradiciones teatrales. La apertura del Centro agregó el ala comunitaria, que es una de nuestras señas de identidad. Hemos desarrollado proyectos europeos con los habitantes del barrio de El Vacie y han colaborado más de cincuenta colectivos ciudadanos de Sevilla. El Centro ha realizado más de 500 espectáculos con más de cien mil espectadores».

Otra rama de sus actividades la representa 'Andanzas', «que dedicamos a la danza y, en particular, al flamenco. En 2015, nos han otorgado varios premios en la Bienal de Flamenco de Sevilla».

Iniesta se siente orgulloso «de mantener un equipo estable, que es lo que históricamente hicieron Brecht, Stanislavski, Peter Brook o Grotowski. O aquí, en España, Tamayo o La Cuadra, de Sevilla. Me niego a contratar una cara famosa de la televisión y dos de apoyo. Eso es la muerte del teatro».

Siendo una compañía de ámbito privado, entiende que «lo público también es necesario, aunque en el sector privado nosotros somos unos 'quijotes' del teatro que se hace en España, pues en este segmento no es infrecuente que prevalezca la taquilla contra el criterio artístico».

En la actualidad, Atalaya Teatro prepara 'Rey Lear', de Shakespeare, que estrenará en Almagro en julio.

El Premio Serondaya le ha supuesto «una sorpresa muy bien recibida. Aunque parezca un tópico, a mí me gustaría tener una casa en Sevilla y otra en Asturias. Mi hijo pequeño se engendró en un viaje asturiano por los Picos de Europa. Y el único premio que tengo como actor me lo concedió el Centro Asturiano de Madrid».