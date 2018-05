'El Roto': «El nacionalismo de izquierdas es todo un contrasentido»

Un hilo invisible une a Goya con El Roto. Cada uno en su tiempo, el pintor aragonés y el viñetista madrileño han sido de los mejores en dibujar las miserias humanas y políticas de España. Por eso, no extraña que Andrés Rábago, El Roto, (Madrid, 1947) se haya inspirado en el cuadro 'Riña de gatos' de Goya para la portada de su nuevo libro, 'Contra muros y banderas' (Reservoir Books), una crítica radical a los nacionalismos.

«El nacionalismo quiere acabar con las diferencias internas y busca enemigos en su propio país. Es una agresión y como tal debe ser denunciada», asegura el viñetista, que con el seudónimo de OPS colaboró en medios como 'Hermano Lobo', 'La Codorniz', 'Triunfo', 'Cuadernos para el diálogo' o 'Madriz'. La primera vez que vio a Puigdemont, El Roto vio en él, físicamente, «un payaso»: «El pelo, la nariz... Me recordó a un payaso», cuenta. Una metáfora para desvelar «el trasfondo circense del problema en Cataluña, que por desgracia es mucho más grave». Es El Roto un hombre de izquierdas que no duda en criticar el secesionismo. «El nacionalismo de izquierdas es todo un contrasentido. La izquierda debe ser internacionalista. No entiendo que no se haya posicionado, hasta hace muy poco, contra el discurso excluyente».