Secretos inconfesables del jardinero

Carmelo Gómez y Ana Torrent demostraron ser dos de los grandes en el Palacio Valdés DIEGO MEDRANO AVILÉS. Sábado, 7 julio 2018, 01:55

La interpretación espléndida de 'Todas las noches de un día' -de Alberto Conejero, con dirección de Luis Luque y Carmelo Gómez y Ana Torrent como intérpretes- ayer en el Teatro Palacio Valdés de Avilés tuvo todos los ingredientes del juego de alta tensión, del enigma que lleva al enigma, de dos personajes enfrentados en duelo sin poder escapar de su carácter ni destino.

Un jardín, un modesto jardín rodeado de urbanizaciones, tal vez síntoma de la sociedad capitalista actual, junto a su invernadero es el escenario donde comienzan las preguntas acerca de Silvia, la dueña de la casa. Samuel, el jardinero, se afana en preservar tal espacio olvidado y la Policía acude a investigar el paradero de la desaparecida, vida y recuerdos, amor y fantasmas inician el disparadero argumental de una historia que no hace sino precipitarse sin tiempo para el respiro. El espacio físico, el invernadero, no lo es mental y este va abriendo puertas a un pasado que se desconoce con citas de Sylvia Plath y Pessoa a título de luces privilegiadas.

Dos personajes sujetan la escena pero muchos otros fantasmas llevan a cuesta. Mundos rotos, realidades innombrables, fantasmas del incesto y muertes, no por planificadas, menos dulces. Recomponer o no los pedazos de lo que un día fuimos. El jardinero riega, poda, cuida sus plantas, la conversación no cesa y se mantiene en el tiempo, liberarse del pasado en cada tramo de la misma es lo que libera y ata a la tierra al mismo tiempo.

Visos del teatro del absurdo, visos del teatro de la incomunicación, duelo entre interlocutor y el interrogador, cierto giro Harold Pinter de ambigüedad y misterio, de elegía y capricho, de situaciones resbaladizas de la memoria y tajo inesperado: todo alrededor de un bucle que no parece terminar donde el acto comunicativo se aplaza, se prolonga, maneja realidades lesivas a las que el lenguaje intenta amortiguar en su vuelo aparentemente superficial y liviano.

'Todas las noches de un día' no defrauda: cada resonancia personal lo es tonal, ambos gigantes en la escena (Torrent, Gómez) se definen por medio del otro, la otra lengua es el cuerpo entre los lenguajes entrelazados y rendidos sin tiempos muertos en su diatriba. Conejero nos mantiene alerta en texto, sacudidos de presente, como animales muy atentos a la sospecha de la que no pueden separarse y su desenlace inmediato.

Con una escenografía decadente y luces tenues, en un ambiente atormentado y neblinoso con música de letanía para un mundo hermético con dos interiores que no acaban de conectar, lo más destacable fue del duelo interpretativo de estos dos actores que demostraron ser dos de los grandes. Un teatro del cuerpo a cuerpo y de la desesperación. Un teatro de la ambigüedad en el que, al final, el espectador no sabe realmente lo que ha pasado. Toda una reflexión en torno a la espera y al oficio en la que, al final, Torrent y Gómez tuvieron que salir cuatro veces a saludar al respetable, puesto, claro, en pie.