El sector del libro comienza a ver la luz Libreros y editores reclaman mayor implicación de la administración en el fomento de la lectura Los últimos informes señalan un repunte de ventas en una leve escalada que ya se confirma como tendencia JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Domingo, 22 abril 2018, 00:32

El sector del libro llevaba unos años de capa caída. La crisis de 2007 llegó y golpeó y con fuerza a esta industria que, en los últimos dos años, comienza a ver signos que invitan al optimismo. Las cifras de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros señalan en su último informe, de 2016, un incremento del 3,64% en las ventas que «consolida» la tendencia que ya se apreciaba en 2014 y 2015. «No hay cifras de Asturias, pero estas son extrapolables a todas las comunidades autónomas», explica Rafael Gutiérrez, presidente del Gremio de Libreros de Asturias y titular de La Buena Letra, en Gijón.

Los buenos datos no se pueden comparar a los que había antes de la crisis. Aún está lejos el sector del libro de las cifras de ventas que se manejaban entonces y sigue habiendo negros nubarrones en el horizonte que amenazan su actividad, principalmente dos. «Nuestras grandes amenazas son la venta por medios digitales y la falta de lectores. La sociedad demanda inmediatez, mensajes cortos, poca reflexión. El libro es todo lo contrario. No es que afecte a las librerías, es que afecta a toda la sociedad», sostiene Rafael Gutiérrez, quien da recetas para combatirlas. «Lo primero que debemos saber los libreros es que unidos somos más fuertes. Nadie se asusta cuando abre un bar frente a otro».

La crisis de ventas se ha llevado por delante librerías tradicionales con años de trabajo a sus espaldas. A la par, han abierto otro tipo de negocios que pasan por ser algo más. «Necesitamos que haya más librerías, actividades, presentaciones, cuentacuentos...».

«Es tarea del librero asesorar sobre las lecturas. Si no, ¿quién lo va a hacer?»

Concha Quirós, propietaria de la librería Cervantes, no entiende su negocio de otra manera. «Pretendemos ser asesores literarios. Es tarea del librero asesorar sobre las lecturas. Si no, ¿quién lo va a hacer?», afirma. Un ejemplo de lo que se consigue con este tipo de trato es la campaña que iniciaron en redes sociales bajo el título 'Dinos el último libro que te ha gustado... y te recomendaremos un libro que te está buscando'. «Tuvimos días de contestar cien cartas», señala.

En el empeño en conquistar a nuevos lectores no se queda fuera la administración, a la que reclaman una mayor implicación en el fomento de la lectura. «En otros países desarrollados es una cuestión prioritaria. Debe ser un valor, no una obligación. No puede serlo cuando da tanto placer», afirma Concha Quirós.

Rafael Gutiérrez insiste en esta idea. «Esta semana se organiza el 'Gijón literario' y es un programa impresionante. Esos son los pequeños detalles que sirven. Lo que necesitamos son políticas de fomento de la lectura e ir siempre de la mano de las bibliotecas», afirma.

En el otro lado de la cadena de la industria del libro están los editores, empresas que arriesgan para colocar en el mercado productos que no saben cómo van a funcionar. Un ejemplo es Hoja de Lata, una editorial con cinco años de historia que dirigen Daniel Álvarez y Laura Sandoval, quienes antes trabajaban en una librería. «Éramos libreros y conocíamos este mundo desde el otro lado, así que teníamos una visión realista», señala Daniel Álvarez.

Su visión del trabajo de una editorial es clara. «Entendemos esto como promoción cultural. La pelea contra el estancamiento en el número de lectores es ser un activista de la lectura y la cultura», señala.

Daniel Álvarez tiene claro además cuál debe ser su modelo de negocio. «Las editoriales que sobreviven son aquellas que venden obras de su catálogo sin tener mucho peso de la administración. Hay que pegarse por estar en la mesa de novedades aquí y en La Línea de la Concepción».

Ese objetivo lo están alcanzando con una de sus últimas publicaciones, 'GB84', la novela de David Peace. «Es un libro suicida para una editorial como la nuestra por su tamaño, la temática..., pero ha tenido una acogida sensacional y vamos ya por la segunda edición».

Las críticas van para el Gobierno. «La Administración central apuesta por seres tecnológicos que no se paren a pensar», afirma David Álvarez, que reclama más peso de las asignaturas de Ciencias Sociales en el currículum escolar. No obstante, aplaude iniciativas como la del Principado de financiar un puesto en la feria Liber que se celebró el pasado mes de octubre en Madrid. «Fue una apuesta por la internacionalización de las propuestas asturianas».

Quien no tiene demasiado claro hacia dónde va este negocio es Antón García, un veterano de la edición, además de escritor, que ahora está al frente de Saltadera. «Creo que lo que está en crisis es el modelo de gestión editorial», señala este editor que ve en plataformas como Amazon una oportunidad. «Es una amenaza, pero también me da la oportunidad de colocar un libro en México o Buenos Aires, y eso el mercado tradicional no lo permite», afirma.