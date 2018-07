Un mundo dibujado por hombres

La visibilización de los trabajos realizados por mujeres en un campo tradicionalmente masculino como el del cómic y la aportación de una nueva subjetividad al género por parte de estas autoras es el propósito de la muestra 'Derrumbando estereotipos' que se puede visitar en la Carpa de Exposiciones de la Semana Negra y que ayer sirvió para que algunas de las artistas invitadas al festival dialogaran en una mesa redonda sobre ello. Historietistas de larga trayectoria como Marika Vila, Antonia Santolaya y Laura Pérez Vernetti y representantes de las generaciones emergentes como Ana Penyas y Laura Fernández protagonizaron este encuentro en el que se busca, en palabras de su coordinador, Norman Fernández, «evidenciar cómo la voz de la mujer ha irrumpido en este ámbito y la diversidad de discursos que ofrecen».

Marika, la firma más veterana del grupo y autora del ensayo que abre el catálogo de la exposición, recordó que históricamente «el sujeto de la historieta ha sido varón» y que las creadoras han tenido que construir «una subjetividad propia para cambiar el lenguaje y conseguir nuevos códigos», un reto en el que no han faltado las dificultades y cuyo resultado «no es algo homogéneo ni homogeneizador, sino todo lo contrario: el nuevo código no está creando reglas ni etiquetas, aporta diversidad», afirmó la artista e investigadora barcelonesa.

El interés y la calidad de la obra dibujada desde esa nueva sensibilidad fue algo que coincidieron en subrayar las autoras presentes. También en la brecha que aún sigue marcando el reconocimiento e incluso la cotización en el mercado del comic hecho por mujeres. Un ejemplo lo puso Pérez Vernetti narrando su experiencia: tras recibir en fechas recientes el Gran Premio del Salón de Barcelona -uno de los más prestigiosos de España- sus editores siguen exigiéndole «vender más ejemplares de mis álbumes que a los artistas varones» para contratarle un nuevo trabajo. «Lo peor es que no exagero nada: las cosas son así a día de hoy», apuntó.

Otro de los escollos a los que se enfrentan las creadoras es el de la «necesidad de referentes propios para que exista verdadera paridad», señaló Antonia Santolaya. «Solo puede haberla cuando se tienen posibilidades de elegir», algo que todavía no ocurre en un un mundo dibujado por hombres donde las mujeres «seguimos en minoría». Ana Penyas habló de su ópera prima: 'Estamos todas bien' y de cómo reivindica en ella «la memoria histórica desde el relato de mujeres que no protagonizaron nada público, pero estuvieron ahí». Respecto a la desigualdad de trato de las dibujantes manifestó que «solo se abren paso los trabajos de más calidad, algo que no pasa con los hombres, a quienes se acepta que sean mediocres: a nosotras no». Y su colega, la argentina Laura Fernández, ejemplificó en la figura de Gisela Dester -colaboradora de Hugo Pratt- el ninguneo a su género: «No es reivindicación es visibilización del rol de las mujeres lo que buscamos», concluyó.