La Semana Negra levanta el telón El 'tren negro' ha llegado esta tarde a la estación de Gijón con buena parte de los 130 escritores invitados a la XXX edición del festival literario, que vuelve con un extenso programa para todos los públicos EL COMERCIO Gijón Viernes, 7 julio 2017, 18:09

El 'tren negro' ya está en Gijón. El convoy con buena parte de los 130 escritorios invitados a la XXX Semana Negra ha llegado esta tarde a la estación de ferrocarril de Sanz Crespo. El festival levanta esta tarde el telón a diez días de frenesí en el antiguo astillero de Naval Gijón.

La XXX Semana Negra llega cargada con la presencia de 31 librerías (no faltarán los puestos que ofertan saldo, las dedicadas a los niños y editoriales punteras), decenas de atracciones y puestos. Toda esta oferta es para el día, si bien es cierto que la feria no cierra hasta que lo haga el recinto (viernes y sábados a las 4 y, de domingo a jueves a las 2.30 horas), y que nunca es tarde para dar una vuelta en la noria o en la montaña rusa donde, además, seguro se anima usted a inmortalizar el momento.

Este fin de semana Todos los días 17 horas: Apertura del recinto, de la feria del libro, del mercadillo, las exposiciones y la feria. Hoy 22.30 horas: Actúa UHP. Sábado 18 h.: Mesa redonda ‘La violencia de género en el cómic’. Aula de Cultura de EL COMERCIO. 19 h.: Presentación de ‘Bernie Wrightson: La expresión del horror’ (Yexus) y ‘Cómics: Manual de instrucciones’ (Pepe Gálvez). 19.15 h.: Presentación de ‘Las lágrimas de Claire Jones’ (Berna González Harbour). 20 h.: Charla con Juan Madrid. 21 h.: ‘El llibru nuevu’ (Xuan Bello). 22.30 h.: Música: Söax.24 h.: Velada poética con Carlos Salem, Olaia Pazos, Escandar Algeet, María Nieto y Andrés Treceño. Domingo 17.15 h.: Tertulia con autores recién llegados. 18 h.: Mesa redonda ‘UTE. Una historia de presidio’. 19.30: Presentación de ‘Para parar las aguas del olvido’ (Memorias de Paco Ignacio Taibo I). 20.30 h: Presentación ‘El paisaxe nuestru’ (Vanessa Gutiérrez). 22.30: Concierto de The Electric Buffalo.

La noche, por su parte, se dedica a la música y, los viernes, además, a la poesía. Por el escenario central levantado en el antiguo astillero de Naval Gijón pasarán grupos regionales, nacionales e internacionales de todos los estilos y siempre a las 22.30 horas. Los primeros, esta misma noche, son los chicos de UHP, asturianos dedicados al punk-rock. Mañana, el relevo lo cogen Söax y su rock alternativo. La noche del domingo se dedica a una de las principales bandas con denominación de origen asturiano: The Electric Buffalo, influenciados por el rock sureño. El lunes es el turno para Travellin’ Brothers y su propuesta que aúna blues, swing, jazz, funk y rythm and blues; y el martes, el de los japoneses de Harmonica Creams, que fusionan la música celta con el blues. Otro nombre en mayúsculas actuará el miércoles: Mala Reputación, que vuelve a la carretera con el álbum ‘El arte de la guerra’. La ‘Selvatika Summer Party XL’ propone para el jueves una sesión dj con música en vivo, gogós, zancudos y sin escatimar en efectos de luces. Al día siguiente, actúa la longeva banda de metal madrileña Hamlet y cerrará el sábado la fusión entre rock y electrónica de Dardem.

Esto es parte de lo que trae consigo la XXX Semana Negra, donde también hay exposiciones dedicadas al cómic y a cómo ha tratado la violencia de género (mañana, a las 18, habrá una mesa redonda al respecto en la que colabora el Aula de Cultura de EL COMERCIO), a las UTE y, en particular a la de Villabona; al oficio de los sastres y a la deriva social de Europa. No se agobie, que diez días dan para mucho. Y si se pierde, no tire de Whatsapp. La quedada en la Semana Negra se hace en la noria.