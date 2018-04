«Siempre he tenido deseos de escribir y dirigir» La actriz Marta Etura ensaya en Avilés 'Ilusiones'. / MARIETA La intérprete donostiarra estrena mañana en el Teatro Palacio Valdés 'Ilusiones', dirigida por Miguel del Arco Marta Etura Actriz M. F. ANTUÑA AVILÉS. Jueves, 19 abril 2018, 00:18

Marta Etura (San Sebastián, 1978) está en capilla. Mañana se sube al escenario del Palacio Valdés de Avilés con 'Ilusiones', una producción de Kamikaze bajo la dirección de Miguel del Arco en la que comparte escenario con Daniel Grao, Alejandro Jato y Verónica Ronda. Juntos dan vida a un texto del autor ruso Iván Viripaev que se adentra en los enigmas de la existencia a través de las experiencias de dos matrimonios.

-Miguel del Arco dice que se quiere morir antes de un estreno. ¿Usted?

-También. Lo paso muy mal. Amamos lo que hacemos, queremos que salga muy bien, que llegue al público, y ese nervio hace que no parecezca suficiente lo que has trabajado, pero es una sensación que es parte de la profesión, necesaria, es una alerta que te permite no relajarte, estar presente. Y el teatro es estar presente, es estar comprometido, desde el aquí y ahora y desde la verdad.

«Esta función es un ejercicio atlético, es defender algo a muerte, y al minuto, lo contrario»«El glamur es el 0,001% de la vida de un actor, el resto es mucho trabajo»

-Es una historia conmovedora y con una gran profundidad. ¿Exige mucho al público?

-Requiere que el espectador esté muy presente, no se puede relajar y ver una historia de alguien lejano. El público forma parte de la función, recibe directamente esas historias que pretenden hacerle reflexionar. Habla de cosas absolutamente universales, del amor, la vida, la muerte, la existencia, y de pregunas que nos hacemos: ¿qué pasa con todo esto que he vivido? ¿hay permanencia? ¿el amor tiene que ser correspondido o no? Todas estas interrogantes se plantean a través de la historia de estos dos matrimonios.

-¿Ha encontrado respuestas o le han surgido más dudas?

-Uf. Habla de muchas realidades a las que uno trata de no enfrentarse generando ilusiones. No he encontrado respuestas. Lo que hace la obra es plantearte dudas y una te lleva a la otra, es un poco lo que nos pasa en la vida, que cuanto más sabes más te das cuenta de lo que te falta por saber. Es dura. Es un formato distinto a lo convencional. No existe la cuarta pared, no hay un personaje concreto al que agarrarte, tienes que pasar por todos, colocarte en el lugar de uno y defenderlo durante un ratito, y resulta que uno plantea una verdad y otro la va desmontando.

-¿Agotador?

-Es un ejercicio atlético. Es defender algo a muerte y al minuto estás tirando eso abajo para defender lo contario a muerte; pasas de un personaje en plenitud a otro que está en un momento de dolor enorme, de uno que no está conectado, a otro que sí... Vas transitando por un montón de lugares diferentes en poco tiempo.

-¿Cómo ha sido el proceso de ensayos?

-Duro, intenso, gratificante. Una gozada.

-Miguel del Arco. ¿Palabras mayores?

-Vivo al lado del Teatro Pavón, y cuando me lo encontraba le decía: «Me muero por trabajar contigo». Trabaja con humor, afecto, cariño, precisión, inteligencia... Es maravilloso. Y a la vez te coloca en un lugar de exigencia muy grande.

-¿Por qué le molesta tanto que se entiendan el cine y el teatro como entretenimiento?

-Me da mucha rabia porque no es cierto. Sí que hay cine y teatro de entreneteniento, existe y a mí me encanta, pero el arte tiene una función: contar historias para plantear preguntas, para remover el corazón, para sacudir la conciencia. Es la esencia y la maravilla. La gente va al teatro o al cine para tener experiencias y sensaciones que igual en su vida no puede tener. A través de las historias nos sentimos más vivos.

-¿Cuál es la política para lograr que el teatro y el cine se entiendan así?

-Es un gran fallo que un país no arrope la cultura, porque es pensamiento, criterio propio, reflexión, cosas fundamentales para una sociedad viva, no adormecida, que no se deje manipular por las fuerzas oscuras.

-¿La receta?

-Facilitar el acceso a la cultura, a la producción. En el cine hay un 21% de IVA, eso nos hace muchísimo daño.

-Mujeres en pie de guerra. ¿Qué?

-Mujeres en pie de guerra en todo. Tenemos que seguir peleando por tener el lugar que merecemos aquí y en otros lugares. Siempre pienso en los que están peor, Afganistán, África, Asia, donde la mujer tiene un lugar terrible, donde existen mutilación genital, matrimonios forzados, prohibición del acceso a la educación.

-¿Sigue existiendo la dictadura del físico para las mujeres?

-Para las mujeres y los hombres. Cuando empecé a trabajar hace 20 años, luchaba mucho por eso. Si se fija en el cine español de los años 60, 70, 80, la mujer era bellísima y el hombre, más bien feo. Me parecía terrible. Lo peor es que a día de hoy, la dictadura está en lo masculino y lo femenino: ahora pones la tele y son la guapa y el guapo. Error. Vamos para atrás. Los actores deben ser buenos y tener un físico acorde al personaje que están contando. El cine y el teatro cuentan historias de la vida y en la vida real hay guapos y feos. Por eso también esta lucha de que la mujer tenga más presencia, porque tiene que haber historias contadas por nosotras.

-Llega a los 40. Dicen que a esa edad comienza a haber menos papeles.

-El 5 de julio los cumplo y llego con esta obra y con dos películas, así que espero seguir teniendo trabajo.

-¿Retos para el decenio?

-Seguir creciendo como actriz, como persona, hacer crecer a mi familia y disfrutar de lo que tengo.

-¿No le apetece meterse en otros territorios?

-Siempre he tenido deseos de escribir y dirigir. De momento estoy aquí, tengo sueños y deseos, pero intento vivir el presente.

-Va rodar dos películas de la trilogía de Baztán.

-Va a ser durísimo física y emocionalmente. Se ruedan segunda y tercera parte a la vez y yo nunca he tenido semejante dimensión de trabajo. Son 18 semanas de rodaje en una historia en que estoy en todas las secuencias. Pero me apetece mucho.

-Y la gente se imagina que viven ustedes rodeados de glamur...

-El glamur es el 0,001%. Todo lo demás es mucho trabajo. La gente te ve en el estreno divina, pero detrás hay 18 semanas, 14 horas diarias y un compromiso físico y emocional durísimo.