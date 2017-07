«Siempre me ha gustado jugar» El cantante Robe Iniesta El cantante extremeño Robe Iniesta, líder de Extremoduro, tocará en la Laboral este miércoles sus temas en solitario JORGE ALONSO Lunes, 17 julio 2017, 05:45

Resulta difícil crecer más allá de la sombra de Extremoduro, y a Robe tampoco le molesta seguir siendo el que era y algo más. En solitario sigue despegando el arsenal que mostraba en los últimos trabajos con la banda Rock Trangresivo, desarrollos largos, prosa poética descarnada y sentimientos propios o ajenos a ras del suelo o el cielo. Cada vez más y mejor, se planta en un entorno que hace años se supondría hostil, el Teatro de la Laboral, a donde llega el miércoles, pero lo hace por derecho y sin dudar.

–La propuesta que presenta en sus dos discos en solitario viene ya de lejos, del Pedrá por ejemplo, ¿no?

–Sí, y de antes, de lo que yo escuchaba, pero sí, y fíjate que el Pedrá es de hace un montón de años ya. A mí siempre me ha gustado jugar, meter instrumentos nuevos, probar cosas diferentes, arreglos, de todo, si no lo haces el primero que se aburre eres tú, y si te aburres tú pues ya se aburre todo el mundo.

–Aunque ahora firme Robe es de suponer que hay un trabajo de equipo detrás.

–Totalmente, las canciones llegan desnuditas, desnuditas, en los huesos te diría, así es como las presento en el local y a partir de ahí van creciendo, a veces dejamos que la cosa fluya sin marcar un camino concreto y a veces tenemos claro que hay cosas que queremos probar, por ejemplo, con el disco anterior fue el piano, queríamos meter piano y que este fuese uno de los elementos base del disco, otras veces las cosas van apareciendo en los ensayos.

–El suyo es un caso grave y excelente de coherencia artística. ¿Cómo se sobrevive sin el apoyo de los grandes?

–(Risas) Bueno, pues la verdad es que ya estamos bastante acostumbrados. Desde el principio con Extremoduro hicimos lo que nos dio la gana, y tuvimos la suerte de que mucha gente nos apoyara, ahora te diría que es más fácil, gracias a internet, aunque este es un tema, el de internet, que yo creo beneficia sobre todo a quienes ya tenemos cierta posición. Hay que saber el nombre que teclear en el buscador, si no conoces al grupo no lo puedes buscar, en nuestro caso nos permite desde hacer promo a sacar temas sin depender de nadie.

–Muchas de sus canciones van de lo personal a lo universal, y al estar casi siempre en primera persona tendemos a creer que es usted descarnándose, pero supongo que no es siempre así

–No, no, la verdad es que el tema de la primera persona es complicado a veces, porque tú cuentas algo que resulta que es ficción y te lo echan encima, o te dedicas a poner a dos o tres personas a hablar en una misma canción y esa primera persona suena muy loca, y también creen que eres tú, la verdad es que también mola para meter lo que de verdad es cosa tuya y que a lo mejor pase por ser pura fábula, yo sé que al escribir en primera persona es más fácil engancharse a la canción, sobre todo si hablas de ruptura porque a todos nos han dejado…

–¿Tenemos la mente sucia para según qué temas?

–Sí, sí, pasa con el beber y las drogas también (risas).

–¿Se reciben bien sus temas cuando se sale de la trilogía de sexo, drogas y rocanrol?

–Pues no siempre, sobre todo al principio, esa trilogía como tú dices es la que más fácil encaja pero cuando te pones a hablar de algo un más personal puedes encontrarte con alguien que lo haga suyo o no, también está claro que es lo que se esperaba que hiciéramos siempre.

–Esta parte de la gira se llama ‘Casi me corto el pelo’ que nos remite al ‘Córtate el pelo, cambia de vida’ noventero...

–Sí, es por el ‘Almost cut my hair’ de Still, Crosby, Nash y Young, precisamente por el tema de los teatros y demás, casi me corto el pelo, pero no. Puede que ahora toquemos de tanto en tanto en teatros, pero en el fondo no hemos cambiado.