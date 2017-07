'Splashdown': La fiesta del cosmos El Apollo 17, en la plataforma de lanzamiento. Es una de las imágenes que ilustran la exposición del festival espacial. El festival conmemora el 60 aniversario del lanzamiento del Sputnik-1, el satélite artificial que inauguró la era espacial P. PARACUELLOS gijón. Miércoles, 5 julio 2017, 04:02

La segunda edición del festival de divulgación astronómica y astronaútica 'Splashdown' aterriza en la Laboral de Gijón del 6 al 9 de julio con la ocasión de rememorar que hace 60 años el primer satélite de la historia de la humanidad, el Sputnik-1, era enviado al espacio.

Maquetas de transbordadores espaciales adornarán la Laboral mientras se desarrollan tres talleres prácticos de astronomía, de recepción de señales de satélites y de modelismo espacial. Aunque para este último ya no quedan plazas. También se visitará la construcción de un telescopio internacional.

La divulgación científica estará distribuida en ocho conferencias de temática cósmica variada y en una mesa redonda con expertos del mundillo de la astronomía. Como no podía ser menos, los extraterrestres estarán presentes en la proyección de la película 'The visit. An alien encounter', rodada en 2014.