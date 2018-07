Superhéroes del rock and roll Carlso Tarque, pandereta en mano, y Leiva, a la batería, son las dos caras más conocidas de Gran Cañón. :: FOTOS: PAÑEDA El pabellón de la Cómic Con de Metrópoli se llena para su apertura, en una jornada con Gran Cañón y Guadalupe Plata en los escenarios R. MARTÍNEZ Viernes, 6 julio 2018, 02:24

Amuchos no les gusta que les llamen frikis , pero otros están encantados con el término. El caso es que cuando en Metrópoli se abre la Cómic Con es más que habitual ver a chavales jóvenes disfrazados de cualquier cosa que uno se pueda imaginar. O ni eso, porque a causa del cambio generacional quizás no conozca muchos de los personajes con los que se cruzará en las calles de esta ciudad del ocio, que ayer quedaba abierto para estarlo hasta el domingo.

Todo tipo de ropa y complementos relacionados con el mundo del cine, la música, los superhéroes, los videojuegos... En el estand de El Corte Inglés, por ejemplo, se puede uno sentar en el trono de hierro de 'Juego de Tronos', para sacarse una foto, y una gran figura de Hulk, acompañado por Batman y Superman recibe al visitante. Al lado se pueden comprar desde capas, corbatas y hasta gafas de Harry Potter, además de todo tipo de figuras de personajes de cómic, televisión y películas. Hasta la Familia Real Británica en formato Funko Pop -unas figuras cabezonas que están muy de moda y cuestan sobre 15 euros-, acompañando a personajes Marvel y Star Wars. Mención aparte tiene el apartado de Retro Con, en el que a través de todo tipo de recuerdos se nos propone un viaje al pasado y una reflexión sobre el paso del tiempo. O la exposición sobre 'V', aquella serie de lagartos de los años 80. Y así, hasta el infinito.

Mientras, en el escenario Thunder Bitch, Jorge Alonso, colaborador de este periódico, presentaba 'Un piano suena mejor cuando se ha tocado. Cincuenta (más una) películas para una noche de verano', un libro de amor por el cine.

Después llegaría la superbanda liderada por Carlos Tarque, el líder de M-Clan, que desde 2013, cuando sus respectivas agendas se lo permiten, se ha juntado con Leiva (de Pereza, a la batería), Ovidi Tormo (de Los Zigarros, a la guitarra y echando una mano con los coros), Julián Maeso y los también miembros de M Clan Chapo (bajo) y Prisco (guitarra) para ofrecer un repertorio de versiones de clásicos del rock. Un desahogo para pasárselo bien a base de canciones de The Beatles, Joe Cocker, Almann Brothers, Steely Dan, AC/DC, Lenny Kravitz, Jimmy Hendrix... Tras un «Buenas noches gijón» empezaron con 'Good times, bad times', de Led Zeppelin, y siguieron con 'Life in the fast lane', de Eagles y 'Layla', de Eric Claptón. Cada tema, una ovación

Y todo para dejar paso a Guadalupe Plata, que tenían previsto tomar el relevo en el escenario pequeño a eso de la una de la madrugada. Superhéroes del rock and roll.