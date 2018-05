Tachones rojos sobre los versos del poeta Varios poemas de tinte político, como el dedicado a Franco, se encontraron con el veto de los censores Xelo Candel Vila presenta en el congreso sobre Ángel González un estudio sobre su obra censurada M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 20 mayo 2018, 00:57

«En todo late un desprecio por lo militar, no obstante no encuentro la manera exacta de aplicar el decreto ley sobre libertad de expresión, pero estoy seguro de que podría ser problemática la publicación de este librito, por tanto mi propuesta es que se denuncie». Corría el año 1977 (sí, sic, 1977) y un censor dejó escrita para la historia esta conclusión y un «no conforme» para 'Muestra de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan', un libro de Ángel González (Oviedo, 1925-Madrid, 2008) que ya había visto la luz un año antes y que debía pasar examen para una reedición corregida y ampliada que, felizmente, sí llegó a publicarse. Eran tiempos de democracia, pero la censura seguía haciendo de las suyas. Aunque no era obligatoria, la voluntariedad era completamente forzada en aras de evitar multas. También para González. Si bien sus versos nunca sufrieron los desmanes censores de la prosa, sus libros tuvieron que pasar revisión previa antes de llegar a las librerías a las que, más de una vez, lo hicieron con algún que otro recorte.

Es este un asunto muy poco estudiado en el que se ha metido a fondo la profesora de la Universidad de Valencia Xelo Candel Vila, que el viernes estará en Oviedo para participar en el congreso que sobre el autor organiza la Cátedra Ángel González de la Universidad de Oviedo coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte. 'Los expedientes de la censura franquista sobre la poesía de Ángel González' es el título de una ponencia que aportará un sinfín de detalles hasta ahora inéditos.

Candel lleva tiempo metida en el estudio de la censura. Comenzó a trabajar con autores de postguerra, como Gabriel Celaya y Blas de Otero, y de pronto descubrió que también le tocó pasar por el aro a literatos de la generación del cincuenta como González, que no fue, sin embargo, de los más tocados. «En general la poesía no es como la novela, en novela se censuraron párrafos enteros, se podía llegar a cambiar el sentido de la obra; en algunos poemas de Blas de Otero o Gabriel Celaya intentaron cambiar algunos versos; con Gloria Fuertes se cebaron, el propio censor incluso propone otra versión del poema, es como de chiste», apunta la investigadora. Añade que en caso de González «hubo algún poema un poco conflictivo y de otros más conflictivos ni se enteraron, porque se utilizaban símbolos para evadir a la censura».

Una treintena de expertos nacionales e internacionales se darán cita en Oviedo

Resulta curioso escuchar el resultado de las investigaciones de Xelo Candel, que se ha tirado muchas horas en el Archivo General de la Admistración (AGA) en Alcalá de Henares buscando y encontrando entre los expedientes. Y es curioso porque la censura fue más implacable en los setenta que en los cincuenta. «Sus primeros libros, 'Áspero mundo' (1956) y 'Sin esperanza con convencimiento' (1961), pasaron bien la censura, quizá los censores no entendieron bien su simbología», señala. Y, entre 1971 y 1977, incluso con Franco ya criando malvas, hubo, sin embargo, un recrudecimiento. Y hasta los ochenta siguió dando coletazos y sustos a los editores.

Pero vamos por partes. 'Áspero mundo' pasó la censura sin tachas, pero en 'Sin esperanza con convencimiento' ya se señala una página que de ha ser vetada: la 19, que se corresponde con 'Reflexión primera', un poema que cuestiona a Dios: «Si esto es la vida, Dios,/ si este es tu obsequio,/ te doy las gracias -gracias- y te digo: /Guárdalo para ti y para tus ángeles.

'Fábulas para animales', la segunda parte de 'Grado elemental', libro de 1962, tuvo un par de obras tachadas. Una de ellas es 'Elegido por aclamación'. Es obvio quién es él: «Sí, fue un malentendido./ Gritaron: ¡a las urnas!/ y él entendió: ¡a las armas! -dijo luego./ Era pundonoroso y mató mucho./ Con pistolas, con rifles, con decretos». 'Alocución a las 23' (lean ustedes en la página anterior y juzguen) tampoco gustó a los censores de la época, que igualmente le adjudicaron el tachón rojo. La carga política de estas obras se topó con un no que en 'Lecciones de cosas', la primera parte del mismo volumen, con dos poemas tocados. Uno es 'Lección de literatura', dedicado a Antonio Machado, y el otro 'Perla de las Antillas' (Ha estallado una perla, y las cenizas/ de la libertad,/ empujadas por el viento del Caribe,/ siembran el desconcierto y el terror/ entre los responsables de un continente inmenso).

Más tarde, cuando tocó editar 'Palabra sobre palabra' se repitió la jugada. En la edición segunda, en 1972, ha hallado Xelo Candel la pretensión del censor de suprimir dos de los poemas ya citados: 'Elegido por aclamación' y 'Alocución a las 23'.

En 1976, González publica una antología poética del grupo del 27 y aquí también hay un expediente censor. El libro obtiene el visto bueno siempre y cuando se suprima un poema de Jorge Guillén titulado 'Aplaudid, aplaudid al jefe de los miedos'.

'Materia de recuerdo y de nostalgia' es el título elegido para el congreso que comienza el miércoles en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y que reúne a una treintena de expertos llegados de instituciones académicas nacionales e internacionales. Además de esta perspectiva inédita sobre su relación con la censura, se desvelarán otros aspectos desconocidos sobre la figura del gran poeta ovetense.