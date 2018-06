El taconeo más rápido del mundo Los Vivancos, ayer, sobre las tablas de un Campoamor en el que vencieron y convencieron. / MARIO ROJAS Los Vivancos ofrecieron su malabarismo de alto voltaje al público del Campoamor | El teatro, abarrotado y extasiado, despidió a los hermanos en pie por una buena causa DIEGO MEDRANO OVIEDO. Domingo, 1 julio 2018, 02:13

Por donde pasan, arrasan. Y el lleno absoluto del Teatro Campoamor ayer fue testigo privilegiado de ello. Son los hermanos Vivancos (en formación siete, uno de baja momentánea) y su espectáculo 'Nacidos para bailar' es malabarismo combinado con música, danza, gimnasia artística y deportiva y artes marciales. Todo lo hacen ellos: componen, bailan, coreografían y sus espectáculos son el asombro de medio mundo. 'The New Yorker Magazine' fue contundente: «La agrupación flamenca con mayor proyección internacional de la actualidad». No se equivocaba.

El grito se contagia, las ganas de vivir son el fondo de su espectáculo. Se busca que el público no decaiga y de hecho se mezclan con él desde el primer minuto. El mensaje es sucinto y no menos atrevido: «Todo es posible». Los juegos de luces -con golpes muy drásticos en total sintonía con el sonido-, la música creada ex profeso, la transgresión es romper moldes e ir más allá de lo convencional. No hay impostura: los hermanos buscan transmitir lo que son. La adrenalina se hace euforia en un espectador intimidado por la sorpresa permanente. La gente mayor se siente joven frente a sus juegos y los jóvenes no dejan de abrir cada vez más los ojos frente a lo insólito de sus propuestas.

En la que presentaron en Oviedo, destacó su vestimenta, un viaje en el tiempo en el que se convirtieron en gladiadores, caballeros de época y hasta robots, pasando por Japón y por la modernidad de la chupa de cuero y el vaquero roto. Una indumentaria que combina la tecnología futurista (E-Tecnileds) con exclusivos diseños de firmas que visten a Madonna y Beyoncé (Leather Designs) en medio de una escenografía cuenta con el asesoramiento de Eduardo García Llama, ingeniero espacial de la NASA, y que es siempre un elemento activo, no un adorno.

Lo explica la crítica de medio mundo: su diferencia con cualquier otro espectáculo de baile es solo una, el riesgo. Salen ilesos de las mayores peripecias y el público, en vilo, no deja de aplaudir. Especialmente, en los duelos, en los que se cuelgan del techo y bailan y tocan instrumentos de viento del revés. Seis hermanos, doce pies. Simetrías en saltos, en volteretas, en los taconeos. Lo dice el Guinness: «Los más rápidos del mundo».

Su leyenda es la de quien lucha por evitar el parpadeo en un público absorto entre guiños al toreo y al flamenco, a las regiones de España, y con impecables pasos sobre mesas que recorren el escenario y cajas aéreas. El Campoamor, extasiado, encendido en un tránsito musical que fue de la clásica al metal, despidió a los hermanos puesto en pie y con un taconeo solidario con destino a la Fundación Querer. Oviedo los amó.