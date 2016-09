Un millón de 'gran hermanos'

Más de un millón de personas han descolgado el teléfono alguna vez para intentar entrar en la casa de ‘Gran Hermano’. Este año solo podrán hacerlo diecisiete. La decimoséptima temporada del ‘reality’ más longevo de nuestra tele se estrena esta noche a partir de las 22.00 horas en Telecinco. Como siempre la cadena promete sorpresas, y aunque presentadores y directivos se cuidan de revelar detalles, está confirmado que Jorge Javier Vázquez tomará el testigo de Mercedes Milá como presentador. Ella ya comentó que «era el momento de hacer otras cosas», y este cambio no ha sentado bien a los seguidores más fieles del concurso.

Pero Milá estará presente esta noche en el plató durante la primera gala de ‘GH’. La veterana presentadora se despedirá cómo los futbolistas que han marcado época, en casa y ante su público. Ella condujo la primera edición del ‘reality’ en el año 2000, y solo ha faltado a su cita con Guadalix de la Sierra en la tercera edición, en la que fue sustituida por Pepe Navarro.

«¿Y a quién llamamos ahora?», se preguntaron los directivos de Telecinco en mayo, cuando se supo que Milá no iba a continuar. Marcaron el número de Jorge Javier Vázquez, al que después de conducir ‘Supervivientes’, ‘Sálvame: Deluxe’ o estar de jurado en ‘Got Talent’ solo le falta dar el parte meteorológico en la cadena. «Fue un martes, yo pensé que me iban a reñir, como pienso cada vez que me llaman al despacho (risas). Llegué, me expusieron a bocajarro la idea de presentar ‘Gran Hermano’ y dije que sí. ¿Quién se va a negar a eso?», recuerda.

– ¿Está celosa Mercedes Milá?

– Yo tengo muy buena relación con ella y me quedé muy tranquilo porque supe que no le estaba quitando el programa a ella. No hay ningún tipo de conflicto, estaba muy contenta de que lo hiciera yo porque sabe que soy un gran seguidor de este ‘reality’.

Realidad aumentada

Después de que la pasada edición congregara una media de 2.884.000 espectadores y el 23,1% de ‘share’, Telecinco ha vuelto a optar por triplicar la emisión de ‘Gran Hermano’ para intentar volver a liderar las audiencias tres noches por semana como sucedió en 2015. De esta forma emitirá cada jueves una gala conducida por Jorge Javier Vázquez, los domingos ‘El Debate’ al mando de Jordi González, y durante las tres primeras semanas de concurso programará ‘Límite 48 horas’, un especial presentado por el propio González y Lara Álvarez. «Moderar el debate de los domingos parece fácil, pero es el más difícil que he hecho en mi carrera. Tienes que contar durante el programa toda la actividad de la casa durante la semana, lo que está pasando en ese momento y los colaboradores no se caracterizan por ser breves en sus intervenciones. La directora además se tira hasta las dos y media de la mañana hablándome sin parar por el pinganillo, pero por esto me pagan», confiesa González.

Otra de las novedades que adelantaron ayer en la rueda de prensa fue la inclusión en el programa de elementos de realidad virtual y aumentada. Aún se desconoce el juego que darán, pero según la cadena «se fusionarán entornos virtuales con la realidad con la incorporación de soluciones gráficas a los directos». Para entender este galimatías, mejor verlo porque desde Telecinco no quieren adelantar más detalles para sorprender a la audiencia.