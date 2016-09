La lamentable frase de Inés Ballester sobre la madre del niño dado en adopción: «Además, negra»

A mi el comentario no me parece despectivo para nada, así nos va en España que nos la cogemos con papel de fumar por todo.

Uiss, pero los sibaritas están que arden... no veas tú... ni saben diferenciar entre racismo y no racismo ya... es ACOJONANTE.

No no.. para los anormales ha sido racista. Para la gente normal no ha dicho nada raro. A ver si antes de que llegue el censor lo puedes ver. Remarco el adjetivo calificativo hacia usted y muchos como usted.

Es que la madre como no tiene pocos problemas: fue madre con 15 años, borracha, custodiada por el principado, ademas es negra. Es un estigma en la sociedad nos guste o no y se lo hace mas dificil todo y eso acaba pasando factura al niño.

je , je , ¿ que problemas tiene ahora ? Y cuidadin sobre estigmas habria mucho que decir de esta sociedad por eso a algunos esos estigmas les han pasado factura ..... y no son negros ,quien no lo quiera reconocer es un hipocrita

Pues si ser negro sigue siendo un estigma, digo yo que habrá que actuar sobre la gente que genera ese estigma y no sobre el negro en cuestión. Vamos, digo yo...



Yo no creo que Inés Ballester lo dijese con mala intención o racismo. Seguramente quiso decir lo que tú has dicho, que todavía supone un problema el color de la piel además del hecho de ser madre adolescente. Pero el caso es que se ha cubierto de gloria, no hay matices...