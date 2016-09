Espantada en 'First dates'

Confiaba en que su paso por 'First dates' supusiese una oportunidad para encontrar el amor, pero el destino le tenía reservada una sorpresa. Natalia, de 20 años, protagonizó anoche una escena hasta ahora inédita en el programa de citas de Cuatro. La joven ni siquiera llegó a conocer a su pretendiente. El hombre con el que debía cenar decidió poner pies en polvorosa después de verla a través del cristal de la puerta del restaurante del programa.

Carlos Sobera, atónito ante la escena, quiso quitar hierro al asunto. «Hay gente que se asusta al pasar el túnel y tiene miedo escénico. Era su primera cita a ciegas», dijo tratando de justificar al pretendiente huído.

Lejos de venirse abajo, Natalia decidió ver el lado positivo de la historia y se quedó para disfrutar de una buna cena. «No he venido a Madrid para irme, como mínimo me quedo a cenar». E hizo un llamamiento a quienes la estuvieran viendo. «Soy una chica simpática, amiga de mis amigas, luchadora, trabajadora y muy graciosa. Me gustan los chicos que trabajen o que estudien, que tengan alguna ocupación», explicó confiada en que su aparición televisiva le sirviese para encontrar nuevos pretendientes.