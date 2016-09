La separación de Los Manolos (Manu Carreño y Manolo Lama) se presenta más convulsa de lo esperado. Tras la salida este viernes de Lama del equipo de Deportes Cuatro, el presentador aprovechó su estancia en ‘Tiempo de Juego’ (Cope) para dar su versión: «Me han comunicado que dejo de presentar. Estoy a la espera de que me den las razones». También aseguró que no cree «en manos negras. No tengo enemigos». En su lugar, ayer se estrenó Nico Abad como nueva pareja de Carreño.