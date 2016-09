Mercedes Milá confiesa por qué ha dejado 'Gran Hermano'

Mercedes Milá ha sido la gran ausente en este arranque de ‘Gran Hermano 17’. La reconocida presentadora ha manifestado que, lejos de las especulaciones que apuntan por un supuesto reemplazo en el ‘reality’, tomó la decisión de abandonarlo. Explicó los motivos y además, fue cuestionada por otros aspectos como la bajada de audiencia del programa y una anécdota curiosa de la primera edición, con el concursante Koldo como protagonista, que en su día gozó de cierta relevancia y que quedó para la posteridad del programa.

De todo ello habló Mercedes Milá para los micrófonos de la emisora catalana RAC1 con Jordi Basté. Allí confesó que su salida del programa se debe exclusivamente al “estrés”, “cansancio” y “una sensación de hartazgo”. “No sabía de dónde sacar la ilusión. Había días que me quedaba llorando en casa”, dijo. Además, Milá desveló cierta indignación con Paolo Vasile, responsable de Mediaset.

“Cuando dije que me marchaba de Gran Hermano me dijeron que no lo hiciera, que no les podía hacer eso. Por eso pedí una oferta irresistible: un programa social y un aumento de sueldo por llevar dieciséis años sin tenerlo. Pero nunca llegó. Después Vasile publicó la nota de prensa que me pareció indignante porque parecía que lo que pedía iba a desestabilizar el programa y no era así. Ya no hubo más que hablar”, explicó Mercedes Milá.

También Mercedes Milá reconoció que no le es “fácil” ver la gala, pero que sigue tomando apuntes e intenta ayudar a la dirección de un programa que ha sido “mi vida” y que la hizo “feliz durante muchísimos años”. Pero la realidad del ‘reality’ es que ha perdido un millón de espectadores. Milá ve como explicación “una decepción” probablemente, pero sin relación alguna con su marcha.

Koldo y el simpatizante de ETA

Durante el encuentro radiofónico, la comunicadora narró una anécdota sobre la primera edición de Gran Hermano que en su momento tuvo cierta relevancia. La protagonizó el concursante Koldo Sagastizábal en la casa de Guadalix de la Sierra, un joven que huyó de los focos mediáticos tras su paso por el programa. Fue entonces, al ser cuestionada por su paradero, cuando narró la situación protagonizada por este con un simpatizante de la banda terrorista ETA en la primera casa del programa.

“Entonces se grababa el programa en una casa con menos seguridad que la actual. A ella entró un simpatizante de ETA y Koldo lo paró. Le dijo en euskera que aquel no era el lugar, que así no se hacían las cosas. Fue un momento grave, pero él fue quien paró eso. Es un chico inteligente, que está estudiando y apartado del mundillo”, aseguró.