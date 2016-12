El duro enfrentamiento entre Clara y Jorge Javier que marcó la final de 'Gran Hermano'

La edición número 17 de 'Gran Hermano' ha estado inmersa en la polémica, no solo por la actuación de los concursantes sino por el cambio de presentado. Jorge Javier Vázquez ha recibido a lo largo de todo el concurso cientos de críticas por la forma en la que llevaba el veterano concurso y en la gran final, volvió a ser protagonista tras protagonizar un duro enfrentamiento con Clara.

Hasta el propio presentador se ha dado cuenta de «la poca empatía entre unos y otros», que además no «se lo han puesto nada fácil a él para trabajar y querer seguir al frente del reality». Durante la entrevista con Bea, la ganadora, Jorge Javier repasó algunos de los momentos que han marcado su paso por el programa y en relación con Clara, llegó a decir que: «La relación que teníais rozaba el miedo de ella hacia ti». Unas palabras que sentaron como una patada a la exconcursante: «Eso no te lo voy a permitir», le espetó.

La reacción de Clara no gustó al presentador que, inmediatamente, le replicó. «Estas cosas de 'no te permito' son unas cosas que yo en mi vida se lo hubiera dicho a una persona que me saca casi 30 años, que presenta un programa y que lleva muchísimos años trabajando como profesional. El hecho de que yo tenga una opinión sobre Bea a ti no te implica. Lo que sienta la gente en eso no tienes nada que ver, tú no eres culpable ni responsable de nada. No eres responsable de lo que la gente piense o sienta contigo, eso es problema de los demás».

«Yo no entiendo nada de esto, te lo juro por mi vida», respondía Clara intentando que se le oyera por encima del micro de Jorge Javier. Fue entonces cuando intervino la madre de la flamante ganadora para aclarar la situación y poner en buen lugar a la amiga de su hija dentro del concurso. «Yo conozco a mi hija y sé que miedo no le tenía en ningún momento a Clara. Le tenía respeto. Si le tuviese miedo, no se acercaría a ella. Lo que pasa es que Clara es muy protectora», argumentó la madre de la valenciana.

Ante todo este revuelo, Vázquez trató de explicarse para que se entendiera su postura: «Creo que ha habido situaciones en las que Clara te ha llamado al orden y tú no has sabido decirle: Yo he vivido esto, no tengo que pasar por aquí». Fue entonces cuando Clara se rompió, tratando de contener lágrimas de rabia. Jorge se dio cuenta y rebajó el tono: «Yo no quiero que lo pases mal por esto». «Pues no me lo hagas pasar mal, joder», acertó a decir Clara de forma contundente.

La conversación se avivó entonces entre ambos: «¿Crees que yo tengo algo personal contigo?», preguntó él. «¿Quieres que sea sincera? Creo que sí, simplemente porque me juzgas todo lo opuesto a lo que yo soy. No entiendo que me des caña dentro cuando fuera hablamos con naturalidad», respondió ella.

En un intento por que las aguas volviesen a su cauce, Jorge Javier, se desahogó diciendo que los participantes entiende el plató de televisión como un campo de batalla. «Es precisamente este el gran fallo de este 'GH', no os habéis escuchado, no habéis sido capaces de empatizar y no habéis tenido en ningún momento las ganas de resolver ningún conflicto, porque os movéis mejor en el conflicto. Dicho esto, entiendo perfectamente tu opinión, pero no me va a hacer sufrir de forma personal», dijo zanjando la disputa.