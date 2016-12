Bárbara habla sin tapujos de 'Gran Hermano 17' y arremete contra Jorge Javier

Bárbara ha retomado su actividad como 'youtuber'. La concursante de Gran Hermano 17 -que abandonó el reality por la grave enfermedad de su padre, quien murió pocos días después- ha colgado en internet un vídeo de más de una hora en el que responde a todas las preguntas de sus seguidores «sin censura». Una 'rajada' en toda regla que aborda temas como la labor de Jorge Javier al frente del programa o la situación económica de los concursantes tras su paso por Guadalix.

Conocida en Youtube como Barby Cacu, Bárbara ya da pistas sobre el contenido del vídeo en el titular: 'Lo que bien empieza mal acaba'. Reconoce que entrar en 'Gran Hermano' fue uno de los momentos «más bonitos» de su vida, pero denuncia alguna de las vertientes más oscuras del reality y todo lo que hay a su alrededor. Así, narra por ejemplo su visita a 'Sálvame Deluxe' después de que su representante la convenciera. «No me preguntan nada de mi entrevista previa. Únicamente van a 'acuchillarme', a tirarme mierda encima y, no sé, a sacarme tonterías de hace nosecuantísimos años que se inventan que dicen y dejan de decir. Jorge Javier permite todo esto. Y es un poco irónico que un presentador de GH permita en otro programa suyo que a esos concursantes a los que se supone que tiene que cuidar, los lleven como carnaza».

No es el único reproche de Bárbara en referencia al conductor de 'Gran Hermano 17'. «Me parece un gran profesional al que en mi casa se idolatra. Es un buen presentador cuando de verdad siente lo que hace, cuando transmite entusiasmo. Y eso es lo que ha fallado en él en Gran Hermano. No ha transmitido ese entusiamo a la audiencia para que notemos mariposas por la barriga». Y ahonda: «Jorge Javier pensaba que arrastraba muchísima audiencia, y se ha visto que no es así».

Tampoco Bárbara tiene las mejores palabras para quienes se dedican a comentar los debates y las galas de 'Gran Hermano'. De hecho, critica que muchos no vean el 24 horas y acudan a trabajar sin los deberes hechos. «Nos gusta a todos tener la nevera bien llenita pero tenemos que currárnoslo un poquito, porque resulta bastante evidente que vamos a poner el culo y a calentar la sillita».

¿'Tongo' en 'Gran Hermano 17'?

Menos directa se ha mostrado Bárbara sobre otras cuestiones de 'Gran Hermano 17' que han incendiado las redes. Asegura, por ejemplo, que le sorprendió la expulsión de su compañera de concurso Adara, pero no se atreve a hablar de 'tongo'. Lo mismo ocurre con ciertos comportamientos de la 'mugrapandi' que la dirección del programa ha permitido, en opinión de Bárbara, «un poco por falta de audiencia». «Dejaban a este tipo de personajes dentro de la casa, porque daban mucha guerra, pero creo que se equivocaron».