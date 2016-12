«El ‘caso Nadia’ no ayuda»

Si hoy ha sido víctima de una inocentada no se preocupe, ya forma parte del club del jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, el cantante Manuel Carrasco, el humorista José Corbacho, el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, y la cantante Natalia. Los cinco son las nuevas víctimas de la gala ‘Inocente, Inocente’, que ponen en marcha cada 28 de diciembre TVE y la Fundación que lleva el mismo nombre (esta noche, a partir de las 22.30 horas). Al frente del programa, que el año pasado consiguió recaudar 1.150.000 euros para ayudar a niños con síndrome de Down, estarán Anne Igartiburu y Juanma López Iturriaga (Bilbao, 1959). Los beneficios que se reúnan irán destinados a la investigación de enfermedades raras.

– Con esta lleva ya diez galas de ‘Inocente, Inocente’.

– Pues para mí supone una cita ineludible, un acontecimiento en mi calendario que no lo cambiaría por nada. Algo que me encanta hacer y vivir aunque sólo sea una noche

– Este año juega mano a mano con Anne Igartiburu, ¿es buena ‘base’?

– Anne es entrenadora, base y lo que haga falta. Sólo espero que me pase el balón alguna vez para que pueda meter alguna canasta. Pero que nadie se confunda, la estrella es ella.

– Uno de los sorprendidos va a ser Sergio Scariolo, seleccionador nacional de baloncesto. ¿Tiene buen humor?

– Pues la verdad es que en su faceta pública le vemos más serio que sonriente, pero ha demostrado un buen sentido del humor. Eso sí, igual la próxima vez que le pida una entrevista me dice que no (risas).

– El año pasado lograron ‘colarle’ a Abraham Mateo que Michael Jackson seguía vivo. ¿Mañana llegarán tan lejos de nuevo?

– ¡Qué sería de nuestra gala si fuésemos contando cosas por ahí! Lo mejor es confiar en un equipo que lleva más de veinte años haciendo inocentadas y que seguro que no os va a defraudar.

– ¿A quién le haría ilusión ver como ‘inocente’ en la gala del año que viene?

– A mí mismo. Ahí lo dejo.

– La edición del año pasado recaudó más de un millón de euros. ¿Se han fijado para esta algún objetivo?

– En principio no nos ponemos objetivos, aunque, lógicamente, saber lo que se ha recaudado en años anteriores nos hace pensar que todo lo que sea superar esos números sería fantástico.

‘Colgados del Aro’

– Hace poco saltaba el caso de Nadia, cuyo padre mentía para estafar dinero...

– No sé si hace daño a las causas solidarias, pero desde luego no ayuda. Yo creo que el público es suficientemente maduro como para no meter a todos en el mismo saco. Quiero pensar que las organizaciones ya consolidadas, como puede ser la Fundación Inocente, no se van a sentir afectadas.

– Visto con retrospectiva. ¿Dónde se siente más tranquilo, en un plató en directo o en una cancha de baloncesto?

– Sin lugar a dudas en un plató de televisión, donde todos van en la misma dirección. En un campo de baloncesto unos te ayudan y otros tratan de hacerte fracasar, lo que hace más difícil el trabajo.

– ¿Le volveremos a ver al frente de un programa de televisión?

– Ahora mismo llevo dos años con un proyecto que se llama ‘Colgados del Aro’, que se puede ver en nuestro canal de YouTube. Mezcla baloncesto y humor, está teniendo mucho éxito y me lo estoy pasando bomba. Afortunadamente ya se puede hacer televisión sin necesidad de un canal de televisión. Más libertad, menos jefes y menos tiranía de la audiencia. Dicho esto, nunca se sabe dónde va a acabar uno…