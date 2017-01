'Juego de Tronos' conserva su corona en las descargas ilegales

En el año 2013 el consejero delegado de Time Warner, Jeff Bewkes, deslizó un comentario que removió al mundo de la producción audiovisual. «Las altas tasas de piratería son mejores que un premio Emmy», explicó el norteamericano cuando se le cuestionó en 'The Verge' sobre las descargas ilegales de 'Juego de Tronos. Gran parte de aquellos que no pagaban por ver la serie se abalanzaron para justificar sus métodos y otros se escandalizaron. No fueron pocos y no se trata de una cuestión baladí, según demuestran los datos.

TorrentFreak, un prestigioso blog especializado las últimas noticias del protocolo BitTorrent y de intercambio de archivos, ha coronado a 'Juego de Tronos' por quinto año consecutivo como la serie más descargada de manera ilegal (sin sumar la visualización en tiempo real por 'streaming'). En 2016, la historia fantástica ideada por George R. Martin logró mantener a una horda de fieles seguidores.

A pesar del enomre número de piratas de 'Juego de Tronos', desde HBO, la cadena de pago que emite la serie, no están preocupados. «Es un tremendo reclamo boca a oreja» que «refuerza la imagen de la marca», señaló el consejero delegado Bewkes en sus primeros años de éxito. «La gente siempre ha puesto cables en el patio trasero de sus apartamentos para compartir con sus vecinos. Nuestra experiencia es que eso lleva a una mayor penetración, más suscripciones y un mejor estado de HBO», indicó sobre la compañía que se ha extendido por varios países europeos años después. Incluso George R. Martin aseguró que debía tratarse como un «cumplido» que tantos quisieran ver su creación aunque rechazaba la piratería.

La teoría de Bewkes parece funcionar años después. Según los datos de TorrentFreak, la película más descargada de manera ilegal en 2016 fue 'Deadpool', que a su vez acumuló la séptima mejor recaudación del año en el mundo. Tampoco le fue mal a 'Batman contra Supermán', segunda elección preferida de los piratas y sexta en la taquilla de la temporada. Es más, 'Capitan América: Civil War' cerró el podio de descargas (sin 'streaming') y ascendió al de los cines del planeta como primera opción con 1.153.304.495 de dólares (sólo por el pago de entradas).

En el caso de 'Juego de Tronos', HBO recibe los pagos de sus suscriptores (por toda su programación) y recauda 2,6 millones de dólares por episodio de 'Juego de Tronos' en territorios internacionales. Además, la serie suele liderar las ventas en soporte físico (Blue Ray y DVD) cuando se lanza cada temporada y las líneas de productos asociados son otra buena fuente de ingresos. Así, Bewkes puede sonreír con su teoría y esperar que en 2017 añada su sexto 'Emmy especial' como serie número 1 de descargas, aunque desde la compañía de la que es consejero delegado ponen un gran hincapié en frenar las filtraciones sobre las futuras tramas.

Por cierto, 'Juego de Tronos' guarda 38 premios Emmy en seis temporadas. De hecho, es la serie más premiada de la historia con los galardones más prestigiosos del mundo de la televisión.