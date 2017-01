El pelo de Melendi y Dani Rovira 'delata' a El Hormiguero

Los cambios físicos de Melendi y de Dani Rovira en 'El Hormiguero' han dejado al descubierto algunos secretos de 'El Hormiguero'. Horas antes de la emisión del programa, que comenzó este lunes en torno a las 22 horas, tanto el cantante como el actor compartieron en las redes soicales fotografías con su nuevo aspecto.

Mientras Melendi bromeaba sobre su barba afeitada diciendo que «Pablo me ha afeitado la barba!!! Parece q tengo 25!!!», Rovira hacía lo propio con su look rapado: «Malamadre cena y se va a la cama».

Malamadre cena y se va a la cama. A tomar por culo. #Feliz2017 Una foto publicada por @danirovira el 31 de Dic de 2016 a la(s) 2:45 PST

Año nuevo, comida con amigos... Y Pablo me ha afeitado la barba!!! Parece q tengo 25!!! Una foto publicada por Melendi Oficial (@_melendioficial_) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 6:31 PST

Pero, minutos después, cuando comenzaba el programa de Antena 3 los dos volvían a tener una barba poblada y el pelo como lo tienen habitualmente.

Como se puede observar en el vídeo de la sección de Rovira, a los dos les había crecido el pelo, algo que, lógicamente, tenía una clara explicación y que no era otra que la entrega del programa de Pablo Motos no era en directo, sino que fue grabada el 22 de diciembre. El espacio de Antena 3 decidió grabar el episodio de este lunes para no tener problemas a la hora de conseguir invitados en plenas fechas navideñas.