Claire abandona el trono de 'Mujeres y hombres y viceversa'. La joven anunció este lunes que ponía punto final a su búsqueda del amor en el espacio que presenta Emma García cada mediodía en Telecinco. «No estoy ilusionada con ninguno de mis pretendientes».

La tronista comunicó su decisión a la audiencia después de una infructuosa cita con Ivi. «Ninguno me llega y no quiero engañaros más», les trasladó. No todos los chicos recibieron igual de bien la noticia. Al conocer la decisión de Claire, Toni se levantó muy indignado de su silla y le dijo que se iba del plató porque no quería hacer el tonto.

La noticia afectó especialmente a Rym,que rompió a llorar. «A lo mejor no ha encontrado el amor pero sí una amiga», confesó la 'princesa' después de fundirse en un tierno y largo abrazo con la ya extronista.