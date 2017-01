«Chicote ha hundido mi negocio»

Continúa la polémica en torno al programa 'Pesadilla en la cocina'. José Luis Sanz, propietario de uno de los 22 establecimientos que se han unido contra el programa que presenta Alberto Chicote, ha roto su silencio y ha revelado que tras el espacio de La Sexta no hay más que «una estafa».

En declaraciones a ABC.es, este hostelero confiesa sufrir inclusuo daños «morales y psicológicos». Según su relato, el establecimiento que regenta «se vino abajo» tras la emisión del programa. «Ha hundido mi negocio. Me estropeó la clientela porque describió el lugar como un ‘picadero’, algo que no es. Ahora lo conocen como el picadero de Navalcarnero».

Sanz asegura que el chef ni siquiera llegó a pisar la cocina del local y que tampoco les aconsejó en temas culinarios. «Nos hacían repetir tomas constantemente hasta dar con la adecuada. Mi testimonio es el que es y me comporto como soy, no pueden obligarme a que salte, llore o dé botes de alegría», explica.

La reforma tampoco cumplió con las expectativas. «Hicieron una chapuza con muebles viejos y de segunda mano que dejaron sin terminar. Me dijeron que no les había dado tiempo y que me mandarían el material para que lo hiciera yo. No lo hicieron. Es una mentira».

La Sexta anuncia acciones legales

Warner Bros. Internacional Television Production y La Sexta han emitido un comunicado en el que afirman que estudian emprender las acciones legales que sean necesarias para restituir el injustificado daño en la imagen de ‘Pesadilla en la Cocina’ que se ha ocasionado».

Ante las acciones anunciadas por la nueva Asociación de Afectados por 'Pesadilla en la cocina', la productora señala que «lo fácil es echarle la culpa a la televisión, pero millones de españoles han visto el excelente trabajo que hacen ‘Pesadilla en la cocina’ y Alberto Chicote y así lo valoran la mayoría de los restaurantes a los que ha ayudado el programa. Intentamos hacer milagros pero a veces no son posibles”.

