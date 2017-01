¿Por qué elige Isabel Pantoja a El Hormiguero para su esperada aparición?

Isabel Pantaja reaparece en televisión por primera vez después de que el pasado 2 de marzo saliera de la prisión de Alcalá de Guadaira con libertad condicional. La de la tonadillera, condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales, es una aparición muy esperada por todo lo que se ha rumoreado sobre su vida, la de su familia y su paso por el penal.

Han sido once meses los que ya han pasado desde que Pantoja cruzó por última vez la puerta de la cárcel para cumplir el resto su condena durmiendo en Cantora y personándose ante el juez cada 15 días. Su mutismo desde entonces ha sido prácticamente el mismo que el mantenido como reclusa, pero no porque no la hubiesen tentado. Lo hizo Bertín Osborne, quien se ha mostrado interesado a que se sentase delante de las cámaras de 'Mi casa es la tuya' de Telecinco. También se supone que lo habrán intentado otros programas de la cadena como 'Sálvame' o 'Qué tiempo tan feliz', pero la tonadillera tiene una relación tensa con el canal de Mediaset, muy dado a hurgar en lo más profundo de las penurias personales de los famosos.

En este sentido, con Pablo Motos el 'buen rollo' está asegurado. De todos es sabido que el presentador de 'El Hormiguero 3.0' no acorrala a sus entrevistados, los encuentros son amables e incluso divertidos. ¿Cómo sino iba a lograr que Soraya Sáenz de Santamaria se marcase un baile o que Mariano Rajoy explicase aquello del vecino que elige al alcalde en periodo electoral? Isabel Pantoja quiere tranquilidad después de lo que ha pasado y lo que busca es acercarse de nuevo a los medios con una imagen diferente. Los líos amorosos de sus hijos o los detalles sobre su vida entre rejas se pondrán sobre la mesa, pero que nadie espere relatos escabrosos ya que, de otra manera, la cantante no se hubiera sentado ante Motos. Tampoco parece que lo haga por dinero, y menos después de que fuera éste el que la llevase a sentarse ante el juez. En principio, el programa de Pablo Motos no paga a ninguno de sus entrevistados. Las cosas están claras: ni sus representantes ni Universal Music quieren complicarse la vida con esta aparición que, tarde o temprano, tendría que llegar. El día es el próximo lunes 30 de enero a partir de las 21.45 y, por lo visto, 'El Hormiguero 3.0' de Antena 3 es el mejor escenario para hacerlo.