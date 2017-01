Pantoja concederá su primera entrevista tras salir de la cárcel

La cantante Isabel Pantoja (Sevilla, 1956) será hoy la protagonista del programa de televisión de Antena 3 El Hormiguero y será la primera vez que, tras salir el 2 de marzo de la cárcel, hable en público, aunque el programa no será en directo, según han informado a EFE fuentes de la productora. La entrevista se grabará hoy pero no será en directo, algo que "ya ha ocurrido en otras ocasiones" por "necesidades de grabación" o "compromisos de los entrevistados", según las mismas fuentes, que no han querido adelantar ningún dato sobre el contenido. "Será una sorpresa", han dicho.

Según informa Atresmedia en su página, "la tonadillera rompe su silencio tras 10 meses y lo hace cediéndole a Pablo Motos la única entrevista que dará en España".

El pasado 10 de noviembre, Pantoja (Sevilla, 1956) presentó públicamente su nuevo álbum y las primeras fechas de la gira, en la que no hizo declaraciones. Sin embargo, en un vídeo que se emitió en honor de su amigo, compositor y productor del disco, Juan Gabriel, al que no pudo despedir en México tras su repentina muerte en agosto por estar privada de su pasaporte, aseguraba que iba a seguir "luchando".

Juan Gabriel es el autor de 'Hasta que se apague el sol', que se publicó el 10 de noviembre, justo dos semanas después de que se diera por extinguida la condena de dos años de prisión que le impusieron por permitir el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos por su expareja y exalcalde de Marbella Julián Muñoz, durante su gestión al frente del Ayuntamiento de esa ciudad. Ni tras su ingreso en la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en 2014 para cumplir la pena, ni después de serle concedida la libertad condicional el pasado 2 de marzo (tras haber completado dos tercios de su condena) ha hecho declaraciones la artista ante los medios.