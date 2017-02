El 'zasca' de una concursante de 'Got Talent' a Risto Mejide

Silvia y Chelo se presentaron a 'Got Talent' como dúo vocal. Llevan años cantando juntas y decidieron dejar su trabajo como vendedoras ambulantes y dar el gran salto a la pequeña pantalla y someterse a la opición del público y del jurado, del que forman parte Jorge Javier Vázquez, Eva Hache, Edurne y Risto Mejide. Tras la actuación de la pareja, ambos coincidieron en afirmar que Chelo estaba por deba del nivel de su compañera Silvia.

Por eso, de forma directa y sin tapujos, el catalán le preguntó: "¿Por qué has venido con Chelo?". Y añadió: "¿Por qué una persona que podría haber hecho el espectáculo sola y haberse llevado mi sí ha traído a Chelo?". Dejó clara así su opinión sobre la actuación de la joven.

Visiblemente incómoda por la pregunta, Silvia no dudó en dejar clara su postura con su tajante respuesta que recibió la ovación del público: "Porque a mí me encanta cómo canta".

Tras advertir que "la lealtad tiene un precio", Risto se dispuso a emitir su voto dirigiéndose a Silvia: "Te doy un sí si en la próxima actuación vienes sin ella". Y la cantante fue más rotunda aún: "No, no vengo. O venimos las dos o no vengo". No volverán.