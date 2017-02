Las exigencias de Isabel Pantoja para su entrevista en 'El Hormiguero'

La petición era clara: vetada la palabra cárcel. No se podía nombrar. Esa fue la principal exigencia de Isabel Pantoja para visitar 'El Hormiguero' y dar su primera entrevista tras salir de prisión hace diez meses. Y Pablo Motos la cumplió en todo momento, aunque en ciertas parte de la entrevista se dio por sentado su paso por la prisión, aunque no se habló dijo directamente con la palabra vetada.

"No quería hablar de la cárcel porque lo había pasado tan mal que nombrarla era como para una familia que ha pasado por un cáncer", explicó Jorge Salvador, director del espacio, en el programa de Nuria Roca en Melodía FM.

"Isabel nos dijo que venía a promocionar su disco y a pasar un buen rato, nos pidió que no le habláramos de ello porque dijo que iba a llorar todo el rato", relató Salvador, que quiso recordar que es un espacio familiar en el que se intenta que el invitado pase un buen rato y no buscarle las cosquillas. "Si viene Tom Cruise me apetecería preguntarle por la cienciología, o por su divorcio, pero si se lo pregunto se va a retorcer, no se va a divertir y lo más importante, no va a volver (...) Pablo estuvo sensacional", rememora el director de 'El Hormiguero'. "Este programa es así, no entramos en temas que hieren al invitado", puntualizó.

"Fue Isabel Pantoja la que decidió venir. Nosotros no la llamamos, fue ella la que eligió 'El Hormiguero'", comentó Salvador, que apuntó en el programa de Nuria Roca que en todo momento se siguió el formato habitual del espacio. "En el público estaban sus fans, como ocurre cuando vienen todos los artistas. Las señoras se pusieron a llorar a lágrima viva conforme Isabel empezó a cantar. Fue muy emocionante", rememoró.

"No ha cobrado nunca nadie de los invitados que han venido. Hay que valorar que ella haya decidido venir, y qué mínimo que complacer lo que pide", explicó. "Una de las cosas que nos pidió era cantar el directo. Le dijimos que perfecto, últimamente lo estamos haciendo con otros artistas que lo han pedido", continuó el director del programa. "Nos dijeron que vendrían 100 personas a tocar y dijimos '¿cómo es posible? ¡Aquí no caben!'. Les llevé al plató de 'El Hormiguero' para que vieran que ahí no íbamos a poder meterles, así que al final lo hicimos en un plató que tenemos al lado, y aún así estaban apretados”, recuerda.

Pero no hubo más 'letra pequeña' en la entrevista. "Pidió un poquito de comida porque estuvo ensayando por la tarde, y nada más”. “Vi en ella una persona que estaba atemorizada por dentro, porque era un día muy importante para ella. Tuve la sensación de que se sacó un peso de encima”, explicó Salvador sobre sus sensaciones tras conocerla.

Aunque sin la palabra "cárcel", la intervención de Isabel Pantoja a Pablo Motos le vino bastante bien: anotó su récord de audiencia tras lograr casi 5 millones de espectadores. Otra cosa son las declaraciones que dejó la tonadillera y que han hecho que estalle la guerra contra Jorge Javier Vázquez.