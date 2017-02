La pulla de Isabel Gemio a Concha Velasco por 'Sorpresa, sorpresa'

Dieciocho años después de su final, 'Sorpresa, sorpresa' sigue dando que hablar. Isabel Gemio, quien fuera presentadora del programa durante los tres primeros años del programa, ha roto su silencio con un dardo dirigido a su sucesora, Concha Velasco.

Durante una entrevista en 'Hora punta', Gemio confesó Cárdenas cómo fue su marcha del mítico 'talk show' de Antena 3: «Me quedé embarazada, tenía contrato con la cadena y me llamaron desde preguntándome si continuaría con 'Sorpresa, sorpresa'. Dije que sí, que iría con la barriga y cuando naciera me incorporaría a los cuatro días. Me hicieron esa pregunta pero en el fondo no estaban por la labor, yo creo que ya tenían decidida la sustitución».

Y continuó: «A las mujeres nos pasan estas cosas. No fue un despido en realidad, porque luego se acababa mi contrato, pero fue la excusa. Son otros jefes que ya no están, pero fue un momento muy triste para mi. Era un programa maravilloso», lamentó Gemio en TVE.

La periodista extremeña no eludió las preguntas sobre la que se convertiría en su sucesora al frente del espacio, la actriz Concha Velasco. «Con todo mi cariño hacia ella... Si yo empiezo un programa y sustituyo a un compañero te puedo asegurar que no empiezo sin mandarle un saludo. Se me ignoró por completo. A mi no hay director en el mundo que me impida el decir algo que yo sienta que tengo que hacer por un compañero».