'Objetivo Eurovisión': Paula Rojo se juega este sábado el pasaporte a Eurovisión 2017

¿Quién será el representante español del Festival de Eurovisión 2017? Lo sabremos este sábado, a partir de las 22:05 horas en La 1, en ‘Objetivo Eurovisión’, la gran final española presentada por Jaime Cantizano en la que público y jurado decidirán quién viajará a Kiev el próximo mes de mayo. La asturiana Paula Rojo se jugará el pasaporte al festival europeo de la canción junto a cinco jóvenes artistas –Manel Navarro, LeKlein, Mario Jefferson, Maika y Mirela–. Todos ellos defenderán sobre el escenario sus propuestas en un programa en directo en el que la música será la gran protagonista.

Orden de actuación

Manel Navarro será el primero en pisar el escenario de ‘Objetivo Eurovisión’, con la canción ‘Do it for your lover’. Tras él, LeKlein con ‘Ouch!’, Paula Rojo con ‘Lo que nunca fue’, Mario Jefferson y ‘Spin my head’, Maika con ‘Momento crítico’ y Mirela con la canción ‘Contigo’, que cerrará el bloque de actuaciones de los candidatos. Tras la última actuación se abrirán las votaciones.

El orden de actuación se ha decidido tras estudiar las propuestas escenográficas y de iluminación de los artistas; el género de las canciones; y la fluidez en la entrada y salida de elementos de escenografía. Dicho orden enfatiza y da ritmo al espectáculo alternando estilos, diseños de iluminación y puestas en escena y asegura la neutralidad, ya que las líneas telefónicas se abrirán en el mismo momento para todos los candidatos.

El jurado de ‘Objetivo Eurovisión’, que participará junto a los votos del público para elegir al artista y su canción, estará compuesto este año por tres conocidos comunicadores de la radio española, pertenecientes a diferentes cadenas y expertos en la actualidad musical y las nuevas tendencias: Virginia Díaz, Javier Cárdenas y Xavi Martínez.

Una gran fiesta de la música

El programa presentado por Jaime Cantizano garantizará el espectáculo y la emoción con la actuación de los seis artistas y la incógnita de quién será el ganador, y contará con la colaboración de las redactoras de RTVE.es Irene Mahía y Paloma G. Quirós.

Pero además, ‘Objetivo Eurovisión’ incluirá un potente comienzo y la actuación de grandes invitados muy relacionados con el festival, como Barei, participante del año pasado del certamen, David Civera, en 2001; y Karina (1971). Tampoco se perderán la cita Roko y Edu Soto, que protagonizarán un medley eurovisivo, y el coro Black Light Gospel.

Los 6 candidatos

Paula Rojo (26 años, Mieres) defenderá ‘Lo que nunca fue’, una canción de country pop compuesta por ella junto a Álvaro Bárcena. Esta joven asturiana se hizo popular hace cuatro años a través del programa ‘La Voz’, donde consiguió un contrato con Universal Music. Ha publicado singles y álbumes como ‘Solo tú’, ‘Si me voy’, ‘Miedo a querer’, ‘Crecer para ver’ y ‘Érase un sueño’, además de grabar con Disney.

Manel Navarro (20 años, Sabadell). ‘Do it for your lover’, un tema pop del que es coautor con Antonio Rayo ‘Rayito’. Manel, que compone en inglés y canta de forma acústica o electrónica con su inseparable guitarra, comenzó compartiendo versiones en sus redes sociales. Hace tres años destacó con su cover acústica de ‘Hold on, we’re going home’, del canadiense Drake, y consiguió la grabación del primer tema de su autoría, ‘Brand new day’. Tras el single ‘Candle’ con Sony Music, ha publicado ‘Do it for your lover’.

LeKlein (37, Talavera de la Reina), candidata web del proceso tras ser elegida por los usuarios de RTVE.es. Su propuesta: ‘Ouch!’, pop electrónico latino en cuya composición ha participado junto a David Ascanio, Albert Neve y Abel Ramos. Tras LeKlein está Vanesa Cortés, una polifacética artista que en 2002 ganó el premio Artista Revelación de Los 40 Principales y que, entre sus trabajos más destacados, se encuentra su etapa como cantante residente en la discoteca Amnesia de Ibiza.

Mario Jefferson (23, Málaga) acude con el tema pop ‘Spin my head’, de Chris Wahle, Mario Jefferson y Mandy Díaz. Mitad español, mitad inglés, Mario nació en la Costa del Sol pero vive en Madrid y tiene muchos fans en sus redes sociales. En 2008 participó en ‘X Factor’ y en 2011 en ‘Operación Triunfo’. Ha publicado trabajos musicales como ‘The night I forgot your name’, ‘Cadillac’, y ‘Walk that way’.

El rock vendrá de la mano de Maika (40 años, Reus) con ‘Momento crítico’, de J.J. Santana y Rafael Artesero. Maika se dio a conocer en ‘La Voz’ en 2012. Después publicó el single ‘En sus manos’; en 2013 ‘No return’, con canciones en español y en inglés; y en 2016 otro digital titulado ‘New Perspective’. También ha participado en ‘Levántate All Stars’ y ha realizado giras por España y festivales en el extranjero.

Mirela (26, Aranjuez) presenta la canción ‘Contigo’, pop latino compuesto por Tony Sánchez-Ohlsson, Isaac Luke y Ander Pérez. Con doce años de experiencia en los escenarios, Mirela ha sido finalista de la selección española para Eurovisión Junior y para el Festival de Eurovisión. Ha trabajado actuando en distintas televisiones (TVE; Gente de primera; La Voz…) y musicales (El rey león; Shrek; Peter Pan...).

Sistema mixto de selección

Un año más, la decisión final estará en manos de los espectadores y del jurado experto, al 50%. El público votará el 50% de los puntos mediante sms y la App de Eurovisión de RTVE y también con llamadas telefónicas, durante el periodo de votación, al final de las seis actuaciones. Un jurado de tres miembros otorgará el otro 50% de los puntos. En caso de empate este jurado resolverá el ganador en una segunda vuelta.

El jurado de ‘Objetivo Eurovisión’ estará este año compuesto por tres conocidos comunicadores de la radio española, pertenecientes a diferentes cadenas y expertos en la actualidad musical y las nuevas tendencias: Virginia Díaz, Javier Cárdenas y Xavi Martínez.