Los momentos más bochornosos en Eurovisión

Lo del Chikilicuatre mofándose de Eurovisión va a quedar a este paso en anécdota. Aquello del 'Chiki chiki' resultó hasta simpático, una burla inteligente que lo parece más al lado de la zafiedad más básica que hemos vivido después. El último episodio de bochorno eurovisivo, el de este sábado, cuando eligieron a Manel Navarro para representar a España en el certamen del próximo 13 de mayo en Kiev. No le gustó la elección a los eurofans, que abuchearon al cantante mientras éste les daba réplica con un corte de mangas y el plató era un caos de gente para aquí y para allá buscando la guitarra del chaval, que no aparecía. Los jueces se llevaron lo suyo: gritos de 'tongooooo', acusaciones de «comprados», amenazas de muerte y hasta un tortazo a uno de ellos, Xavi Martínez. Y Jaime Cantizano se quedó con las ganas de dar también algún tortazo a alguno, por chafarle el programa y por hacerle pasar un mal rato. Los directivos de TVE, inmunes a todo, no habrán aprendido absolutamente nada y seguirán celebrando estas cutre-galas que no ve casi nadie (la audiencia no llegó a millón y medio). La 'gloria' eurovisiva que vivió España con Massiel en 1968 ha adquirido la trayectoria del boomerang. El efecto, similar al de un tortazo, ya que de esto va ahora la cosa. El último episodio de bochorno ha sido solo eso, el último. Aquí otros nueve momentos eurovisivos de 'tierra trágame'.

John Cobra: 'Comedme la...' No les dio tiempo a los realizadores a poner el pitido para acallar los insultos. Sucedió en otra de estas galas pre-eurovisivas, en la de 2010, cuando eligieron a Daniel Diges. Pero el protagonismo fue por 'méritos propios' todito para John Cobra, que se había colado entre los finalistas dejando en evidencia nuevamente a TVE y su sistema de filtros. El público recibió la propuesta de Cobra con abucheos y éste, que ya sabía que a Eurovisión no iba a ir, amortizó su minuto televisivo con una coreografía a lo 'Michael Jackson'. «Me vais a comar la...», gritaba y se agarraba los genitales. Anne Igartiburu le riñó como se riñe a un niño: «Eso no se hace» y acabó llamándole «cariño» por no darle un tortazo.

El boicoteador de Daniel Diges Dio para mucho aquella edición de 2010. Medio olvidado el 'efecto Cobra', Daniel Diges salió al escenario para cantar 'Algo pequeñito', una canción diferente con coreografía de cuento. Y se coló un espontáneo, Jimmy Jump, que saboteó la actuación. El pobre Diges aguantó con la misma cara que aguantó Cantizano el otro día y de buena gana le habría dado también un tortazo a Jimmy Jump, que salió del escenario cuando vio que se acercaba uno de seguridad. Como la culpa de que se les colara este tipo fue de la organización, dejaron que España repitiera la actuación. Diges quedó decimoquinto.

Un lío con las votaciones España participa en Eurovisión desde 1961. Ese año nos representó Conchita Bautista, que quedó en novena posición con la canción 'Estando contigo'. Pero el protagonismo se lo arrebató a la artista el jurado español, que acabó dando la nota porque el anfitrión era Francia y andábamos pez con el francés. «Se equivocaron con las votaciones, tuvieron que repetirlas, la presentadora les decía que fueran más despacio... Aquello parecía una película de Berlanga, dimos una imagen de pachanga y pandereta». Lo contaba en una entrevista para este periódico, Albert Solé, director de cine y autor del reportaje '50 años de Eurovisión', que emitió TVE con motivo del cincuentenario de la cadena pública en 2006.

¿Por qué Karina se 'comió' una frase? En el 71 Karina representó a España en el festival de Eurovisión con la alegre 'En un mundo nuevo', que empezaba así: 'Sólo al final del camino, las cosas claras verás...'. Era la primera frase, pero no se oyó. Un episodio controvertido porque, ¿de quién fue la culpa? Lo aclaraba la propia Karina en una entrevista con ELCORREO hace un par de años: «Fue culpa mía, pero no se me olvidó la letra. Lo que ocurrió fue que el día del ensayo, mientras esperaba mi turno en el backstage, me quedé traspuesta un instante. Oí que me llamaban y salí corriendo al escenario, pero la canción había empezado ya y llegué a la segunda frase. Entonces el técnico de sonido creyó que la canción empezaba ahí y el día de la actuación subió el micrófono más tarde».

¿Cómo llegó Chikilicuatre a Eurovisión? La elección de Rodolfo Chikilicuatre para representar a España en Eurovisión en 2008 demostró varias cosas. La primera, que el sistema de filtros de TVE era un coladero; la segunda, que el certamen no tiene límites en cuestiones de frikismo; y la tercera, que Buenafuente tiene una gracia y una ocurrencia de consecuencias incalculables. El actor español David Fernández salió un día en su programa (entonces Buenafuente estaba en La Sexta), caracterizado de músico argentino con una guitarra de juguete. A Buenafuente se le ocurrió que tendría un punto presentarle a Eurovisión y a la gente le hizo tanta gracia que le aupó con sus votos al primer puesto de la lista de aspirantes al certamen. Chikilicuatre y sus torpes bailarinas quedaron en la posición decimosexta con 55 punto pero ese año TVE reventó los audímetros: casi 14 millones de personas vieron a Chikilicuatre.

La música por un lado y Azúcar Moreno por otro No es lo mejor salir el primero porque dicen que la gente se olvida de tu canción después de haber visto otras quince. Pero en 1990 le tocaba a Azúcar Moreno abrir el festival... y todavía nos acordamos. Porque la música no sonó al ritmo que debía y ellas mandaron para después de cuatro o cinco segundos. Empezaron de nuevo y acabaron firmando un magnífico quinto puesto.

Los cero 'points' de Remedios Amaya... En 1983 España llevó una propuesta flamenca en Múnich y Remedios Amaya, entonces una cantaora de 21 años con cierta proyección, cantó '¿Quién maneja mi barca?'. La primera sensación allí fue que al público le había gustado, pero en las votaciones España no recibió ni un solo punto. En 2009 Remedios Amaya volvió a cantar en la tele la canción en un programa especial de Eurovisión.