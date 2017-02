'Gran Hermano VIP': Las trampas de Emma Ozores

Alguien en 'Gran Hermano VIP se ha saltado las normas. Y no ha sido otra que Emma Ozores. Todo se debe a un posible error informático que ocurrió en el momento en el que la actriz se encontraba publicando una entrada en su blog personal. Ese error podría haberle dado a la participante acceso ilimitado a internet y, por lo tanto, información del exterior.

Fue la propia Emma la que se lo confesó a Irma Soriano y a raíz de ello, las redes comenzaron a arder pidiendo su expulsión.

Cabe recirdar que una de las normas ineludibles para ser participante de Gran Hermano Vip es mantenerse aislado del exterior durante su estancia en Guadalix de la Sierra. De hecho, cuando entran invitados o nuevos integrantes tienen prohibido mencionar cualquier noticia susceptible de influencia. Por ello, que Emma Ozores haya podido conocer información privilegiada de fuera podría causarle graves problemas. Más aún que ser una de las nominadas de la semana.

Entre las cuestiones que la artista ha descubierto después de ver algunas páginas se encuentra la controversia por el acercamiento entre Marco y Alysson que ha desembocado en el cabreo monumental de la novia del italiano.

Conversación de Emma con Irma en donde cuenta que tuvo acceso a varias páginas del blog o webs.#VIPDirecto

https://t.co/kesHV50uPkpic.twitter.com/IlC6y8QVno — Faran Dulario (@farandulario_) 19 de febrero de 2017

Tras esta conversación, el Súper llamaba a Emma para hablar de lo sucedido en el confesionario: “En los últimos días has accedido de manera aleatoria por un error informático a la página de inicio de los blogs. (...) Como hemos hablado antes, me gustaría que este tipo de acciones que ponen en peligro el aislamiento necesario para el concurso sean comunicados de inmediato”.

La actriz se justificaba aludiendo a que cuando accedía al blog primero se le aparecía una pantalla donde podía conocer cierta información, algo a lo que no le dio importancia. Eso sí, afirmó que leyó todo aquello que le dio tiempo hasta que dicho pop-up desaparecía.

Esta anomalía en GH VIP no será tomada por la dirección del programa con una represalia hacia Emma, sino que será la audiencia que decida si castigar o no a la participante durante la gala de expulsión del próximo jueves. Eso sí, si repite la acción entonces se tomarán cartas en el asunto. Esta primera decisión no ha gustado nada a los seguidores del reality.