El primer 'edredoning' de 'Gran Hermano VIP' acaba en bronca

Dicen que lo mejor de las peleas en pareja son las reconciliaciones y ejemplo de ello son Marco y Aylén. Parece ser que el italiano y la argentina han enterrado el hacha de guerra bajo las sábanas y han protagonizado el primer 'edredoning' de 'Gran Hermano VIP'.

Aylén Milla entró a la casa dispuesta a dejarle las cosas claras a su pareja por su tonteo con Alyson Eckmann. Y tras el cruce de reproches y acusaciones, ambos se fundieron en un abrazo que volvió a dar paso al amor entre ellos. A partir de ahí parece que las cosas se calmaron y que los celos de la argentina pasaron a un segundo plano después de que Alyson decidiese echarse a un lado.

Una de las que también ha propiciado este acercamiento ha sido Aída Nízar al proponerle a Marco que cogiese a su chica en brazos para llevarla a la habitación como si de la luna de miel se tratase. Bajo las sábanas, la pareja no paró de abrazarse, besarse y ser de lo más cariñosos. Tanto que acabaron protagonizando el primer 'edredoning' del reality.

Aquí tenéis algunas de las imágenes:

http://www.telecinco.es/_8af0b2db

Los compañeros de reality, desde la llegada de Aylén a la casa, intentaron convencerla de que Marco no había dejado de serle leal, que no tenía razones para desconfiar de él, pero ella no acababa de creérselo. Una vez que estuvieron solos, el italino le dijo a su chica: «He intentado tener una amistad con una chica que me dijo que le atraía. Es una amistad y punto. A ti te jode la nada». Este comentario llevó a Aylén a decirle: «¿A ti te parece normal hacerle ese tipo de bromas a una tipa que 'te quiere comer'?».

Si pensábamos que con el 'edredoning' los problemas se habían acabado, nada parecido. En la última conversación entre Marco y Aylén se ha dicho la palabra «ruptura» y ambos han dormido en camas separadas.

Según informa Telecinco, han vuelto a hablar de cómo están. le ha pedido que se acerque más a ella, que la busque y que haga algo por estar bien. Pero el italiano no tiene ganas y le recrimina su comportamiento tanto fuera como dentro del concurso: «Siempre que estamos lejos pasa algo, tienes que aceptar mi trabajo y a mis amigos. No quiero estar mal más tiempo y me recuerda a la otra vez que llegamos a este punto».

Aylén le ha dejado claro que ella ha hecho todo lo que está de su parte entrando en el concurso, pero Marco ha sido tajante: «Lo has hecho porque has querido. Nadie te lo ha pedido».

La conversación ha continuado y después de que la argentina abandonase la habitación, Marco se ha echado a llorar. ¿Será una nueva discusión con arreglo o es la gota que colma el vaso y ambos deciden cortar por lo sano con su historia de amor?