Blas Cantó gana 'Tu cara me suena'

Blas Cantó (Molina de Segura, Murcia, 1991) se convirtió este viernes en el ganador de la quinta edición de 'Tu cara me suena' con el 55% de los votos. El excomponente del grupo Auryn se metió al público en el bolsillo con su interpretación de Marc Anthony. De esta forma, el murciano es el primer hombre que gana el concurso de Antena 3 tras las anteriores victorias de Angy, Roko, Edurne y Ruth Lorenzo.

Manel Fuentes explicaba que el cantante estaba «muy nervioso» antes de actuar, pero no se percibió un ápice de esa inquietud. Antes de convertirse en el artista latino, Blas Cantó confesaba que la canción escogida era la «preferida de mi abuela»; mientras hablaba de ello, de fondo, sonaba 'In your bed', su nuevo -y primer- tema en solitario. Blas estrenaba también este viernes la canción, y el éxito ha sido rotundo, en pocas horas ha escalado hasta los primeros puestos de descargas en iTunes.

Saltó al escenario con el traje de raya diplomática, típico de Marc Anthony, y gafas de sol. Eso sí, cuando empezó a cantar, su propia voz se transformó en la del artista latino, bordó la actuación y acabó ganando el concurso.

Una vez todos los finalistas actuaron, se dejó la elección al público. En esta gala el jurado no votó, la responsabilidad cayó sobre la audiencia del programa, que convirtió al joven en ganador. Eso sí, Ángel Llácer, que ha reconocido abiertamente en varias ocasiones que Blas era su favorito, volvió a dejar claro que el murciano «tenía que ganar».

Lorena Gómez fue la tercera finalista de la noche con casi el 15% de los votos de la audiencia. «No creía que iba a llegar tan lejos. Estoy muy contenta. Gracias a España entera», aseguró la participante. El segundo puesto fue para Rosa, que recibió el apoyo del 31% del público.