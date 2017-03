La gran bronca de Mila Ximénez y María Teresa Campos

Mucha tensión es lo que se respiraba este martes en el plató de 'Sálvame'. Y como todo hacía indicar, desencadenó en una tremenda bronca entre María Teresa Campos y Mila Ximénez. El fuerte encontronazo, a decir verdad, fue por una causa bastante absurda. La presentadora de ¡Qué tiempo tan feliz! se quejó de que los colaboradores irrumpieran en su sección y Mila abandonó el plató visiblemente molesta.

En la nueva sección de 'Sálvame' en la que María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez discuten sobre temas de actualidad, hablaron de la polémica que había protagonizado Mercedes Milá en 'Chester in love' (Cuatro) cuando llamó «gordo» al bioquímico José Miguel Mulet.

Pues bien, mientras que Jorge Javier Vázquez aseguraba que él nunca se metería con el sobrepeso de alguien, María Teresa Campos defendió a Mercedes Milá asegurando que era alguien a quien iba a «admirar siempre» y que ya había llegado un momento en su vida en el que ya «todo me da igual».

En ese momento, Mila Ximénez, que , como todos los tertulianos, asistía de mera oyente, comentó:

Yo a Mercedes Milá no le tengo ninguna admiración. La señora Milá no es portavoz ni tiene que tener como elemento de ataque un elemento físico. O se ha quedado sin recursos lingüísticos, cosa que no parece, o es muy maleducada o que realmente tiene una fobia contra los gordos

Y como Mila se llevó el aplauso del público, Campos se puso 'celosa' y se quiso ir. María Teresa, negando su cabreo, se justificó diciendo:

Yo no vengo aquí a esto, ¿entiendes? Se hace el espacio y si quieres, cuando yo me vaya, haces lo que te da la gana, pero yo no vengo aquí al final a decir tres palabras. Yo sé que al final te vas a quedar arriba y te van a aplaudir.

Este era un espacio como el que yo hacía antes, el 'Apueste por una'. Y que no digan que no admito la crítica, porque en aquel espacio durante 14 años los espectadores llamaban para opinar

Mila, desafiante, preguntó:

¿Qué te molesta? ¿Que me aplaudan? No te vayas tú, me voy yo.

Mila se fue del plató pero al poco regresó y, gracias a Jorge Javier Vázquez, hicieron las paces.