'The Big Bang Theory', una de las series que no vas a ver en español por la huelga de dobladores

Los trabajadores del sector de doblaje y la sonorización de la Comunidad de Madrid están en huelga con el objetivo de actualizar un convenio colectivo que data de la década de los noventa. "En 2017 los actores de doblaje ganan los mismo por hacer el trabajo que lo que ganaban en 1993. Es una situación bastante límite", advierte el presidente del sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid (ADOMA), Adolfo Moreno.

El doblaje al castellano de conocidas series como 'The Big Bang Theory' está en riesgo. De hecho, según ha confirmado TNT, este jueves no habrá emisión del capítulo correspondiente en español. Por su parte, la cadena Fox, que emite 'The Walking Dead, ha dicho que por el momento no hay ninguna incidencia que afecte a la emisión de nuevos capítulos de esa serie.

"Los paros se convocan porque estamos en una negociación de un convenio que no tira para delante", ha explicado Moreno, en las que ha denunciado que el sector de doblaje y la sonorización se rige por "condiciones normativas, de funcionamiento y económicas iguales" a las del siglo pasado.

Según ha rememorado el presidente de ADOMA -convocante de los paros junto a LOCUMAD, CC.OO. y UGT- el sector ya tuvo que ir a la huelga en el año 2014, ya que la reforma laboral de 2012 dejaba a los profesionales del doblaje y la sonorización "con un convenio sin validez". "Nos dejaba sin reglas del juego, sin unos precios mínimos, dejaba a las empresas la capacidad de poder pagarnos lo que les apeteciera o lo que cada uno pudiera aceptar. La profesión se quedaba en una jungla", ha subrayado.

Fue entonces cuando, según ha recordado el presidente del sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid los profesionales del doblaje intentaron negociar un nuevo convenio, pero las empresas "disolvieron su asociación para no negociar". Tras 19 días de huelga, lograron una prorroga de un año del convenio colectivo del año 1993, y el "compromiso" por parte de los empresarios de negociar un nuevo marco laboral que "de verdad modernizase el sector" y las condiciones económicas.

Así, después de "un año entero" de negociación en 2016, ese compromiso de las empresas "no se está cumpliendo". "No podemos seguir sin mejoras porque el coste de la vida sube mucho. Desde el año 93 hemos perdido entre un 60 y un 70% de poder adquisitivo y consideramos que no podemos hacer otra cosa si no se nos ofrecen algunas mejoras que luchar de esta manera", ha enfatizado Moreno.

Las estimaciones del presidente de ADOMA sitúan en seguimiento de los paros en el 99% de los profesionales del sector, y alrededor de una docena de estudios afectados por la huelga, a excepción de Media Sound Studios, que ha cumplido "las condiciones mínimas impuestas para poder levantar la huelga y seguir en la negociación". "Se está yendo a trabajar normalmente", ha asegurado, para después agregar que ello indica que "no se están pidiendo cosas alejadas de la realidad".

La huelga se desarrolla con paros alternos, de modo que, si no se alcanza un acuerdo antes, hay paros convocados para los días 22, 24, 27, 29 y 31 de marzo. "De momento, no tenemos convocado nada más. Pero no descartamos seguir con este tipo de medidas o, incluso, aumentarlas", ha enfatizado, para concluir que, mientras se resuelve la negociación, hay series como 'Arrow', 'Anatomía de Grey', 'The Good Fight', 'Once Upon a Time', 'Jane the virgin', 'American Crime' o 'Legión', que son "susceptibles de sufrir algún retraso alguna semana y que no salga el capítulo doblado".

Desde que fue constituida la mesa de negociación del convenio se han celebrado 16 reuniones y la parte social ha formulado 8 propuestas diferentes y alternativas para conseguir un acuerdo, la última el pasado 24 de febrero.