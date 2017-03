Final de Got Talent: los espectadores eligen al ganador

Final de Got Talent. Catorce artistas optan a un premio de 25.000 euros y un coche, además del título de ganador de esta segunda edición del exitoso programa de Telecinco, que ha comenzado con una actuación sorpresa: la del propio Santi Millán.

El presentador ha empezado la noche con un espectáculo en el que ha estado acompañado por el grupo de baile del programa. Eso sí, no hay sido valorado por el exigente jurado (Risto Mejide, Edurne, Eva Hache y Jorge Javier Vázquez), que tampoco tendrá la última palabra sobre el ganador de esta noche.

La elección del ganador de esta edición de Got Talent está en manos de los espectadores, que no se han perdido la trayectoria de los concursantes que han llegado a la final: el grupo de baile Progenyx, el mago The Rocker, la cantante Marina Marlo, el intérprete Kader Adjel, el mentalista Acheron de Lacroix, el Tekila, Mar Garrabe, el grupo de baile Madrid Frao, Samuel Martí, Abdel Luna, Solagne, el mago Joel, e Iban y el dúo de baile formado por Kanga y Tania, que fueron elegidos en la repesca de este lunes.