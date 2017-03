El retraso de 'Sé quién eres' indigna Twitter

Malestar entre la audiencia de Mediaset. La cadena ha tomado una polémica decisión para intentar contrarrestar el estreno de la tercera temporada de 'Allí abajo" en Antena 3 que no ha sentado nada bien a los seguidores de la serie 'Sé quién eres'.

El décimo capítulo de la serie sobre la desaparición de Ana Saura ha cambiado la hora de emisión anunciada (22.45 horas), lo que no ha sentado nada bien entre los usuarios de Twitter. La emisión de este lunes comenzó en torno a las 23 horas y todo apunta a una brusca caída de los datos de audiencia.

Y esta es la explicación de por qué las series de calidad no duran en telecinco. Las maltratan. #sequieneres10

@telecincoes ¿nos estáis vacilando con el horario de #SéQuiénEres10 ? No es ni medio normal... NO NOS INTERESA "GOT TALENT" AHORA MISMO.